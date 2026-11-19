19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Iris Cárdenas, viceministra de Hidrocarburos del MINEM, señaló que los ministerios de Transportes y Economía podrían evaluar la entrega de bonos para transportistas ante la emergencia en el abastecimiento de combustibles.

Mayor almacenamiento para evitar restricciones de combustible

La viceministra explicó que se busca incrementar la capacidad de almacenamiento de combustibles y mejorar las rutas logísticas, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en las estaciones de servicio y evitar costos adicionales durante el traslado.

"Si tenemos mayor cantidad de almacenamiento entonces no va a haber restricciones en tener ofertas de combustibles, por ello, las medidas son para ampliar el almacenamiento para tener las rutas logísticas para que puedan llegar y ya no tener esos cargos adicionales para que lleguen a las estaciones de servicio", afiirmó.

Evalúan continuidad de bonos para transportistas

Cárdenas indicó que se coordinará con los ministerios de Transportes y Economía y Finanzas para evaluar la continuidad de los bonos destinados a los transportistas u otras medidas de apoyo frente a la emergencia.

"Por otro lado, tenemos que trabajar en conjunto con los sectores de Transportes y Economía y Finanzas para ver el tema de los transportistas, para ver si se le va a seguir dando el bono u otras medidas que también se tiene que conversar con el sector Transporte", precisó..

Promueven sustitución del diésel por gas natural

Finalmente, la funcionaria destacó la importancia de los hidrocarburos en el consumo energético nacional y precisó que el diésel y el GLP concentran una mayor demanda. En ese sentido, señaló que se busca impulsar la sustitución del diésel por gas natural, principalmente en el transporte de carga y pasajeros.

"Somos conscientes que hidrocarburos representan el 67% del consumo final de toda laenergía. El diesel y GLP son los que se demandan más, y del transporte son el de carga y de pasajeros. Estamos apuntando a esa sustitución del diesel por el gas natural", sostuvo.

En un diálogo con Exitosa, la viceministra de Hidrocarburos del MINEM, Iris Cárdenas, informó que, en conjunto, los ministerios de Transportes y Economía podrían evaluar la entrega de bonos económicos para transportistas ante la emergencia en el abastecimiento de combustibles en el país.