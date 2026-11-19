19/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exreina de belleza Jessica Newton se refirió a su finalización en el liderazgo del Miss Grand Perú luego de 11 años. En ese sentido, la figura pública reveló luego de tantas especulaciones el inesperado motivo por el cual se separó de la organización internacional.

Jessica Newton aborda el motivo de su separación del Miss Grand Perú

En declaraciones para El Comercio, Jessica Newton explicó que su salida del concurso tailandés, Miss Grand Perú, respondió a una decisión de carácter comercial y corporativo.

También, lamentó las fricciones entre las autoridades que lideran dos de los concursos más importantes de belleza, es decir, el dueño del Miss Grand y la plataforma de Miss Universo que surgieron durante este proceso, aunque precisó que estas situaciones escapaban de su responsabilidad.

"Tuve que tomar una decisión comercial. Me alejo con todo el cariño del mundo. Lamento que existan estas fricciones, pero estas fricciones exceden a mí. Tomé la decisión porque es una decisión corporativa", manifestó al referirse al cierre de su ciclo en el concurso tailandés.

Al referirse a su condición de directora destacada del año dentro de Miss Universo en el pasado, la empresaria sostuvo que, debía mantenerse al margen de cualquier foco de conflicto.

"Yo creo que la gente tiene que entender que es una plataforma de negocios y a veces tienes ciertas circunstancias que te obligan a decidir. No es un secreto las fricciones que existen entre el dueño de Miss Grand y la plataforma de Miss Universo", sostuvo.

Comentó sobre el mensaje que le envió a Luciana Fuster al convertirse en su sucesora

Sobre las especulaciones de una mala relación con la exchica reality, Luciana Fuster, la empresaria descartó cualquier tipo de molestia o problema con la involucrada, afirmando que al enterarse de la designación le dejo un mensaje de felicitación en esta nueva etapa de su carrera.

"Recuerdo que le dije: 'Estoy segura de que llevarás a tu reina con el mismo cariño y compromiso con el que te llevé yo a ti a la corona'", expresó la exreina de belleza.

Finalmente, con sus intervenciones, Jessica Newton buscó aclarar el inesperado motivo que la impulso a dejar el liderazgo del Miss Grand Perú, luego de estar al mando por 11 años consecutivos y afirmó tener una buena relación con Luciana Fuster, la nueva directora de la organización en el ámbito nacional.