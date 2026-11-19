19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La masificación del gas natural en siete regiones del país podría dar un importante avance en las próximas semanas. En diálogo con Exitosa, Iris Cárdenas, viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), informó que la adenda para ampliar este servicio podría concretarse durante noviembre y beneficiar potencialmente a 300 mil usuarios.

Proyecto para llevar el servicio a siete regiones podría concretarse este mes

La funcionaria del Minem, explicó que el proyecto contempla incorporar inicialmente a 201 mil nuevos usuarios en siete regiones y 15 localidades, con una proyección potencial de 300 mil beneficiarios.

La ampliación se realizaría mediante una adenda vinculada a la concesión de Cálidda, cuyo horizonte de desarrollo contempla los próximos diez años. Asimismo, destacó que la iniciativa contribuirá a la descentralización y al crecimiento económico de distintas localidades.

"Esto se ha convertido en un acto de justicia social y descentralización. ¿Cómo es posible que en el Cusco, solamente porque hemos instalado un piloto, haya cinco casitas en San Jerónimo que tienen gas natural?", cuestionó Cárdenas durante la entrevista.

En esa línea, señaló que los ciudadanos también podrán solicitar su incorporación al servicio cuando exista un concesionario en su localidad, lo que permitiría ampliar progresivamente la cobertura del suministro.

Gas natural tendría la misma tarifa que en Lima

Otro de los aspectos destacados por la viceministra es que la adenda establecería que los usuarios de las siete regiones beneficiadas paguen las mismas tarifas que actualmente se aplican en Lima. De esta manera, se buscaría reducir las diferencias en el acceso a este recurso energético entre la capital y el interior del país.

También, recordó que el año pasado el Congreso aprobó una ley de masificación del gas natural que estableció una tarifa única para las regiones, pero con un límite de consumo de 53 metros cúbicos mensuales.

Según explicó, esta condición resulta insuficiente para determinados sectores económicos, como las micro y pequeñas empresas (mypes), el transporte y la gran industria, que requieren mayores volúmenes de combustible para desarrollar sus actividades.

"Eso de la adenda contribuye a la verdadera descentralización y al crecimiento económico de las regiones. Este mes se firmaría", aseguró la representante del Minem.

De concretarse el acuerdo, la iniciativa del Minem podría concretarse este mes y representaría un avance en la expansión del gas natural para las siete regiones y permitiría que más hogares y actividades productivas accedan a este servicio energético bajo condiciones tarifarias similares a las de la capital.