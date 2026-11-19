19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió que han aparecido diversos aplicativos de préstamos de dinero rápido, que podrían poner en riesgo tu información personal. Conoce cuáles son para evitar descargarlos o usarlos en tu celular.

SBS advierte sobre aplicativos de préstamos fraudulentos

La SBS es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

En ese marco, con el objetivo de velar por la seguridad de los ciudadanos y evitar que sean víctimas de empresas que operan al margen de la normativa, la institución viene alertando sobre aplicaciones digitales que ofrecen préstamos informales y que podrían poner en riesgo tanto el dinero como la información personal de quienes las utilizan.

A través de su portal oficial, la SBS informó que, ante vienen operando en el país nuevas apps de préstamos de dinero, a través de los cuales se ofrecen y desembolsan préstamos, sea a solicitud del usuario o, incluso, sin que este los haya solicitado.

¿Cuáles son los 13 aplicativos que aconsejan no descargar?

La SBS lanzó una advertencia sobre 13 aplicativos que operan en el país y recomendó a la población no consultarlos ni descargarlos en el celular. Entre ellos están:

Monedaya pro- Préstamo seguro.

Mano Préstamo - Credito Rapido.

Yapi Cash.

Acreditaya-préstamo fácil.

CreContigo-Préstamo Rápido.

Sol Dinero - Prestamos Peru.

CachaiCredito -Préstamo rápido.

QullqiFacil-Cash Apoyo.

Seda Credito-Préstamo Personal.

CredEke - Préstamo fácil.

V Crédito-Préstamo fácil.

Soles parada-peru credito.

CajaInka.

Advertencia sobre uso de aplicativos de préstamo de dinero.

¿Cómo operan estas aplicaciones y por qué representan un peligro?

Según precisa la SBS, el principal peligro está relacionado con los permisos que exigen al momento de instalarse. Algunas aplicaciones solicitan acceso a información almacenada en los teléfonos celulares (acceder al directorio de sus contactos, al álbum de fotografías y a la carpeta de videos), lo que puede terminar siendo utilizada para intimidar o extorsionar a quienes recurren a estos servicios.

Asimismo, advierte que estos aplicativos incluyen cargos e intereses elevados y, aprovechando la información personal recopilada, los amenazan.

Finalmente, le recuerda a la ciudadanía que, según el Decreto Legislativo N.°1106 y la Resolución SBS N.°650-2024, las personas o empresas que pretendan realizar actividades de préstamo deben estar inscritas en el "Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda".

De esa forma, la SBS insta a los usuarios a que antes de solicitar un préstamo por aplicativos, es importante verificar la identidad de la empresa, revisar las condiciones del crédito y evitar conceder permisos innecesarios para acceder a información privada del teléfono.