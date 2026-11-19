19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los dueños de perros y gatos tendrán una nueva oportunidad para cuidar la salud de sus mascotas sin afectar su bolsillo. El Museo del Convento de Santo Domingo anunció una campaña veterinaria gratuita que se desarrollará en el Centro Histórico de Lima como parte de un homenaje a San Martín de Porres.

¿Dónde y a qué hora será la campaña veterinaria gratuita?

La iniciativa busca promover el bienestar animal y acercar servicios básicos de atención veterinaria a las familias que tienen animales de compañía. Por ello, la convocatoria está dirigida a todos los amantes de los animales que deseen aprovechar esta jornada para realizar controles preventivos y recibir cuidados de higiene para sus engreídos.

De acuerdo con el anuncio difundido por el Museo del Convento de Santo Domingo en sus redes sociales, la jornada s e realizará el domingo 29 de noviembre, desde las 10:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

El punto de atención será el atrio del Convento de Santo Domingo, también identificado en el afiche como el atrio de la Basílica del Santísimo Rosario. El recinto se encuentra en el cruce del jirón Camaná con el jirón Conde de Superunda, en el Cercado de Lima.

Esta ubicación permitirá que los propietarios de diferentes zonas de la capital puedan acercarse con sus animales de compañía y aprovechar las prestaciones anunciadas.

Cabe precisar que la campaña será completamente gratuita, por lo que los asistentes podrán acceder a los servicios veterinarios contemplados sin realizar ningún pago.

¿Qué servicios ofrecerán GRATIS para perros y gatos?

La campaña veterinaria contempla cuatro prestaciones destinadas al cuidado básico de la salud y la higiene de las mascotas. Estos son los servicios anunciados por la organización:

Consulta veterinaria: permitirá realizar una evaluación y recibir orientación sobre el estado de salud de los animales.

permitirá realizar una evaluación y recibir orientación sobre el estado de salud de los animales. Desparasitación: atención preventiva para contribuir al control de parásitos que pueden afectar a perros y gatos.

atención preventiva para contribuir al control de parásitos que pueden afectar a Corte de uñas: cuidado de higiene para las patas de las mascotas.

cuidado de higiene para las patas de las mascotas. Limpieza de oídos: procedimiento orientado a mantener la higiene de esta zona y prevenir molestias.

Además, existe un requisito obligatorio para quienes deseen participar: los perros deberán acudir con correa , mientras que los gatos tendrán que ser trasladados en una maleta transportadora.

La actividad se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre y contará con cuatro servicios gratuitos. Los organizadores también establecieron algunas condiciones para garantizar el adecuado traslado y atención de los animales durante la jornada.

Esta campaña representa una oportunidad para que las familias limeñas accedan a servicios veterinarios básicos sin costo y refuercen el cuidado responsable de sus animales.