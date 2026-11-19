19/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse que un querido actor que participó en series como Friends y General Hospital murió a los 66 años tras casi cinco días hospitalizado por un accidente de tránsito.

Actor de Friends y CSI murió a los 66 años: ¿de quién se trata?

La televisión estadounidense atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse la muerte de un reconocido actor que participó en algunas de las series más populares de las últimas décadas. El artista tenía 66 años y falleció el miércoles 18 de noviembre, luego de permanecer internado en un hospital de California.

De acuerdo a los últimos reportes, se trataría de Larry Poindexter. La noticia sorprendió a sus seguidores, especialmente porque su fallecimiento ocurrió días después de un accidente (fue atropellado) que sufrió el pasado 13 de noviembre, mientras cruzaba una calle de su vecindario para comprar comida, en Studio City, el barrio de Los Ángeles.

El actor estadounidense de 66 años de edad, había sido trasladado a un centro médico para recibir atención por las lesiones que presentaba y tenía programada una intervención quirúrgica.

Larry Poindexter estaba hospitalizado tras ser atropellado

Sin embargo, el estado de salud de Poindexter empeoró repentinamente antes de que pudiera someterse a la operación. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas de su muerte.

¿Quién era Larry Poindexter, actor que murió a los 66 años?

Nacido en Dallas en 1959, Larry Poindexter creció en un entorno profundamente ligado a las artes escénicas: era hijo de H.R. Poindexter, diseñador de escenografía e iluminación ganador del premio Tony, y de la cantante de ópera Sue Ann Erdman.

Su carrera como actor comenzó en 1982, cuando participó en un episodio de la serie 'A New Day in Eden'. Poco después dio el salto al cine con 'Thursday's Child'. Uno de sus primeros papeles destacados llegó en 1984, cuando interpretó a Ben Welch durante 30 episodios de la serie 'Days of Our Lives'.

A lo largo de su trayectoria, el actor estadounidense participó en numerosas producciones que alcanzaron reconocimiento internacional. Uno de sus trabajos más conocidos fue su interpretación del capitán Tom Fuller en la película 'S.W.A.T.' (2003), donde compartió pantalla con Samuel L. Jackson y Colin Farrell.

Larry Poindexter en 'La cruda realidad' (The Naked Truth), en 1995.

Su participación en 'Friends', 'S.W.A.T.' y 'General Hospital'

También formó parte del reparto de Santa Bárbara, donde dio vida a Justin Moore en 23 episodios. Asimismo, participó en producciones televisivas populares como General Hospital donde interpretó a Asher Thomas y Friends donde intepretó al bombero Dave en el episodio 'El de los corazones de caramelo'.

Su recorrido artístico incluyó otras producciones como 'JAG','Will & Grace', 'CSI', 'NCIS', 'Supernatural' y 'The Rookie'. El intérprete estaba casado con la directora de casting Carol Kritzer, con quien tenía dos hijos mellizos, Rees y Jake.

El actor Larry Poindexter murió a los 66 años, luego de permanecer hospitalizado tras sufrir un accidente en Los Ángeles. Su partida generó conmoción entre sus seguidores y colegas, debido a su extensa trayectoria en producciones televisivas y cinematográficas.