19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La avenida Elmer Faucett, en el Callao, tendrá restricciones vehiculares nocturnas desde el 23 de noviembre debido a los trabajos de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela, utilizada en la excavación del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. Para mantener la circulación, la concesionaria de la Línea 2 implementará un plan de desvío aprobado por la Municipalidad Provincial del Callao.

Horarios y tramo que será cerrado

Las restricciones se aplicarán de lunes a viernes , entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente, hasta el 20 de diciembre . El cierre comprenderá únicamente el sentido norte-sur de la avenida Faucett, entre la calle Agua Santa y la calle Las Violetas, a la altura del bypass con la avenida Óscar R. Benavides, conocida como la ex Colonial.

¿Cuál será la ruta alterna?

Durante el horario de cierre, los vehículos de transporte público y privado que circulen de norte a sur deberán seguir este recorrido:

Desviarse por la avenida Argentina. Continuar por la avenida Juan Velasco Alvarado, también conocida como Insurgentes. Seguir por la avenida Venezuela. Retomar su recorrido por la avenida Elmer Faucett.

La concesionaria precisó que solo los residentes podrán acceder a la zona restringida . También recomendó a los conductores tomar precauciones, respetar la señalización y considerar las vías alternas al planificar sus desplazamientos nocturnos.

¿Por qué se realizarán los trabajos?

El cierre permitirá desmontar y extraer la tuneladora Micaela a través del pozo de ventilación PV4-7 BIS, ubicado a la altura del bypass de Faucett. La maquinaria culminó su recorrido por las ocho estaciones del ramal de la Línea 4 tras completar 11,3 kilómetros de excavación subterránea y llegar a la estación Carmen de la Legua el pasado 22 de octubre.

Luego de esta etapa, continúan las obras civiles, los acabados de las estaciones y la instalación de equipos electromecánicos y sistemas ferroviarios necesarios para la futura operación de los trenes. La culminación de la excavación, por tanto, no significa que el servicio esté listo para recibir pasajeros.

Micaela inició operaciones el 27 de noviembre de 2022 y trabajó inicialmente en estaciones de la Línea 2. En febrero de 2025 comenzó la excavación del ramal de la Línea 4 desde Gambetta, pasando por Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca y Morales Duárez, hasta llegar a Carmen de la Legua.