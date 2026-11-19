19/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente el recurso de reconsideración presentado por la alianza electoral Renovación Popular contra la resolución que inhabilita a Rafael López Aliaga para asumir la Alcaldía de Lima, debido a que ya ejerció dicho cargo durante el periodo anterior.

Fundamentos constitucionales y alcance del recurso presentado

El recurso impugnatorio había sido presentado por Fernando Sandoval Ruiz, personero legal titular de la alianza electoral Renovación Popular, con el objetivo de revertir el pronunciamiento emitido el pasado 2 de noviembre por el organismo electoral.

De manera específica, el pedido ingresado el 10 de noviembre buscaba que el pleno reconsiderara el tercer punto de la Resolución n.° 4557-2026-JNE, mediante el cual se fijó el criterio de inhabilitación para asumir el despacho municipal.

En dicho apartado, el tribunal electoral estableció que un primer regidor no se encuentra habilitado para asumir la alcaldía si previamente ejerció ese cargo en el periodo inmediato anterior, en estricta aplicación de la restricción contemplada en el artículo 194 de la Constitución Política.

Con este fallo, el JNE ratificó la postura jurídica según la cual permitir que un exalcalde asuma nuevamente la conducción edil desde el cargo de primer regidor configuraría una forma de reelección encubierta, vulnerando así el marco constitucional vigente.

El organismo electoral emitió un comunicado.

Sucesión municipal en Lima y suscripción del pronunciamiento

Tras quedar firme el impedimento legal que recae sobre Rafael López Aliaga, la normativa electoral determina que corresponde asumir la alcaldía al siguiente regidor de la lista que cumpla con todos los requisitos legales establecidos.

En consecuencia, Jeanette Alonzo será quien asuma las riendas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme a lo dispuesto en el orden de sucesión derivado de la decisión emitida por el organismo electoral.

El pronunciamiento oficial del pleno del Jurado Nacional de Elecciones fue suscrito de manera unánime por los magistrados Roberto Burneo Bermejo, Martha Maisch, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

Con la suscripción de este acuerdo y la disposición del archivo definitivo del expediente, el tribunal electoral cierra la vía administrativa respecto a la sucesión en la comuna capitalina.

En ese sentido, el JNE declaró improcedente la reconsideración de Renovación Popular y ratificó por unanimidad que Rafael López Aliaga no está habilitado para asumir la Alcaldía de Lima, dejando el cargo en manos de Jeanette Alonzo conforme al orden legal vigente.

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