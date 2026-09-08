Educación en Perú: Hernán Ocampo cuestiona enseñanza uniforme y pide metodologías para cada tipo de alumno

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La educación enfrenta un reto relacionado con la manera en que los estudiantes reciben los contenidos. En una entrevista para Exitosa, el especialista en neuroeducación Hernán Ocampo señaló que muchos docentes mantienen una enseñanza uniforme, sin considerar que cada alumno puede aprender de formas diferentes.

Una enseñanza igual para todos

Según la entrevista difundida por Exitosa, Ocampo explicó que esta situación representa un problema educativo en el país y también en la región. Su planteamiento se centró en la necesidad de ampliar las formas de enseñanza para responder a las características y maneras de aprendizaje.

"El docente tiene en su cabeza que los tiene que formar a todos igual", indicó.

El especialista sostuvo que la enseñanza no debería partir de una sola metodología para todos los estudiantes. De acuerdo con su explicación, la falta de alternativas limita la posibilidad de atender las diferencias que existen entre quienes participan en un proceso educativo dentro del aula.

Ocampo señaló que los profesores necesitan disponer de una variedad de metodologías. La propuesta expuesta durante la entrevista apunta a que las estrategias utilizadas en clase puedan ajustarse a las diferentes maneras en que los alumnos reciben, procesan y asimilan los contenidos educativos en aula.

"No hay metodología de enseñanza para cada tipo de alumno", añadió.

Durante la conversación, el especialista destacó la importancia de reconocer que los estudiantes no son iguales al momento de aprender. Su planteamiento relaciona esa diversidad con la necesidad de contar con herramientas y métodos que permitan desarrollar el proceso educativo de una manera más amplia.

Más opciones para los estudiantes

La observación de Ocampo se enfoca en el trabajo docente y las estrategias que se aplican dentro de las aulas. Indicó que contar con distintas metodologías permitiría considerar las diferencias existentes entre los alumnos durante las actividades de aprendizaje diarias.

El especialista en neuroeducación presentó esta situación como parte de un problema que alcanza al sistema educativo del país y de la región. La enseñanza uniforme fue el punto central de su explicación, junto con la necesidad de diversificar las metodologías empleadas por los docentes.

La propuesta expuesta por Hernán Ocampo plantea que la educación debe disponer de diferentes metodologías de enseñanza para atender las distintas formas de aprendizaje. El especialista señaló que reconocer esa diversidad resulta necesario para evitar que todos los alumnos sean formados mediante una misma estrategia.

El planteamiento pone el foco en la variedad de metodologías como una necesidad dentro del proceso educativo. Ocampo sostuvo que los docentes deben considerar las diferencias entre estudiantes y contar con alternativas para desarrollar la enseñanza, de acuerdo con las distintas formas de aprender escolares.