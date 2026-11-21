21/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo acaba el Torneo Clausura y Universitario de Deportes se encuentra en un escenario en el que no depende de sí mismo para jugar la final directa de la Liga1. Para ello y ante las bajas por lesión y amonestaciones, Fabián Bustos enviaría un 11 equilibrado para quedarse con los tres puntos frente a Sport Huancayo.

Posible 11 que mande Fabián Bustos

Para el duelo ante el líder del torneo, el entrenador argentino apostaría una vez más por Miguel Vargas en la portería. El golero de 30 años le ha ganado el puesto a Diego Romero, quien tras un bajón en su rendimiento perdió su condición de titular indiscutible.

En la línea de tres zagueros habría alguna modificación y el acompañante de Williams Riveros y Matías Di Benedetto sería Caín Fara o Anderson Santamaría. No obstante, no se descarta algún ajuste en la estructura defensiva podría tener alguna variación y pasar a ser de cuatro defensores.

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De mantenerse la alineación habitual, Andy Polo tomaría el carril derecho, mientras que en la otra banda la titularidad está entre César Inga y el panameño Jorge Abdel Gutiérrez. En este caso, dependerá de la decisión del estratega cuál de los dos es la mejor opción para un escenario de altura.

El triangulo del mediocampo lo conformarían Juan Manuel Requena, que sería la sorpresa, en labores de contención y más adelante el creación Jairo Concha y Edison Flores. Por último el tándem en ataque lo integrarían Alex Valera, goleador del equipo crema, junto a José 'tunche' Rivera, que perdió presencia en el equipo.

Bajas de la 'U' ante Huancayo

Para este partido los cremas no podrán contar con cuatro jugadores, tres de ellos por lesión y uno por acumulación de tarjetas amarillas. Los afectados son Gianluca Lapadula, lesionado en el último amistoso de la selección peruana, Lisandro Alzugaray y Horacio Calcaterra, además de Jorge Murrugarra, suspendido.

Cabe precisar que la 'U' ya está asegurado para la semifinal de la Liga1, aunque de ganar y ante un empate o derrota de Sporting Cristal frente a Cienciano, ganaría el Torneo Clausura y disputaría directamente la final ante Alianza Lima. El duelo entre cremas y huancaínos con celestes con cusqueños será en simultáneo a las 3:00 p.m.

Universitario será parte de la definición del Torneo Clausura enfrentando a Sport Huancayo, que lidera la tabla. Para este partido, el entrenador Fabián Bustos podría presentar algunas variantes, pensando en una posible semifinal.