Temblor HOY 2 DE MAYO en Perú: ¿Qué magnitud tuvo el sismo reportado esta madrugada?

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo remeció al Perú hoy, sábado 2 de mayo, según el reciente informe oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada de este sábado 2 de mayo en la región Lima, generando una leve sensación de movimiento entre los pobladores cercanos al epicentro. El evento ocurrió a las 03:22 a.m. y, aunque no causó daños materiales, despertó a más de uno en plena madrugada.

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 75 kilómetros, lo que explica por qué su intensidad fue relativamente baja. El epicentro se ubicó a 59 km al NO de San Juan, Nasca, en Ica, una zona donde estos fenómenos suelen ser monitoreados constantemente.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0247

Fecha y Hora Local: 02/05/2026 03:22:43

Magnitud: 4.0

Profundidad: 75km

Latitud: -14.75

Longitud: -75.70

Referencia: 59 km al NO de San Juan, Nasca - Icahttps://t.co/wgSiB2fP7X — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 2, 2026

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 75 kilómetros, así como una latitud y longitud de -14.75 y -75.70 grados, teniendo como epicentro el distrito de Santiago.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Santiago, Ica - Ica. pic.twitter.com/ulooGMl7Qc — COEN - INDECI (@COENPeru) May 2, 2026

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

Frente a este acontecimiento, es importante seguir las recomendaciones para salvaguardar la seguridad propia y de las personas que nos rodean, tanto en los hogares como en los centros de trabajo, y estar atentos a las futuras réplicas que puedan presentarse con el transcurso de las horas.