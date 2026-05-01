El Mundialito de El Porvenir: La historia del torneo de fútbol popular más 'picante' del Perú

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada 1 de mayo, la avenida Parinacochas en La Victoria se convierte en el epicentro de una fiesta popular que trasciende generaciones. El Mundialito de El Porvenir, nacido en 1950, es mucho más que un campeonato de fulbito: es identidad barrial, memoria colectiva y tradición deportiva que se mantiene viva gracias al entusiasmo de vecinos, jugadores y comerciantes que hacen de esta jornada un verdadero carnaval urbano.

Origen y consolidación

El torneo surgió como una iniciativa vecinal en 1950, cuando un grupo de jóvenes organizó partidos improvisados con arcos igual de improvisados hechos a partir de chatarra y premios modestos, producto de una simple colecta. Pese a las restricciones de la época, el Mundialito se consolidó como símbolo de resistencia cultural y deportiva.

Diez años después, la Prefectura de Lima lo reconoció oficialmente, permitiendo que se desarrollara bajo resguardo policial y con mayor organización. Desde entonces, cada Día del Trabajador, la avenida Parinacochas se transforma en un estadio improvisado que congrega multitudes que, ya sea en balcones o al borde de la cancha, viven con pasión esta fiesta deportiva.

Mundialito 1962

El torneo más 'picante'

El Mundialito es conocido por su intensidad y carácter único. Los partidos se disputan con pasión y contacto físico, reflejando el espíritu del fútbol de barrio. Las grescas ocasionales y las ovaciones con furor forman parte de un ambiente que combina deporte y cultura popular.

Alrededor del campeonato florece también una feria gastronómica y comercial. Los vendedores ofrecen platos típicos, bebidas y productos locales, generando un movimiento económico paralelo que beneficia a la comunidad. Este aspecto convierte al Mundialito en un motor de desarrollo barrial además de un evento deportivo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Furor, pasión e identidad en el Mundialito de El Porvenir. Así se vive en las tribunas.



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En sus mejores épocas, el torneo llegó a reunir hasta 800 equipos inscritos. Hoy, más de 100 conjuntos participaron en las rondas clasificatorias, aunque solo 16 disputaron finalmente el campeonato principal. Los premios económicos —S/. 8.000 para el campeón y S/. 2.000 para el subcampeón— reflejan la vigencia y atractivo del certamen, que sigue convocando a jugadores de distintos distritos de Lima.

Campeón 2026

En la edición de este año, el título quedó en manos de Collaval Jhammers del Rímac, que se impuso en la final a Mi Barrunto, equipo representativo de la célebre cevichería de La Victoria. El triunfo reafirma la diversidad y competitividad del torneo, donde equipos barriales y representantes de instituciones locales se enfrentan en igualdad de condiciones.

🔴🔵 #ContraElTráfico⭐⭐ | En el distrito de La Victoria, el equipo "Collaval Jhammers" es el nuevo campeón del Mundialito de El Porvenir.



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El Mundialito de El Porvenir continúa siendo la máxima expresión del fútbol barrial en Perú. Con más de siete décadas de historia, mantiene intacta su esencia: un torneo que une deporte, cultura y comunidad, y que cada primero de mayo recuerda que el fútbol también se juega en las calles, con pasión y orgullo popular.