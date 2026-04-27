Hallazgo bíblico: Encuentran 42 páginas del Nuevo Testamento que estuvieron perdidas durante siglos

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un equipo internacional de científicos ha logrado recuperar 42 páginasperdidas de uno de los manuscritos más importantes del Nuevo Testamento. El hallazgo, informan los especialistas, permite conocer más detalles sobre cómo el material bíblico ha evolucionado lo largo del tiempo.

¿Cómo se hallaron las páginas del Nuevo Testamento?

El estudio, liderado por investigadores de la Universidad de Chicago, se centra en el denominado Codex H, una copia de un manuscrito del Nuevo Testamento que data del siglo VI y que conserva las Cartas de San Pablo. En un momento del siglo XIII, el referido material fue desarmado para reutilizar su pergamino como recurso de encuadernación para otros libros, por lo que se dispersó en diversos lugares.

A pesar de que con el pasar del tiempo se fueron encontrando fragmentos en distintas bibliotecas de Italia, Grecia, Francia, Rusia y Ucrania, una gran cantidad de páginas se habían dado como pérdidas por completo. O al menos así se creía hasta ahora.

La investigación ha logrado superar la fragmentación utilizando una técnica de imagen multiespectral, un método que permite recuperar información que ya no es perceptible por el ojo humano. Con esta técnica, se pudo procesar capas invisibles del pergamino y reconstruir el 'texto fantasma'.

El trabajo tecnológico fue complementado con un análisis de datación por radiocarbono, que confirmaron la antigüedad del pergamino y situaron su origen en el siglo VI. Este dato no fue menor, ya que permitió asegurar que las hojas antiguas corresponden efectivamente al Codex H.

¿Por qué es importante el hallazgo?

Si bien los textos recuperados pertenecen a pasajes bíblico ya conocidos de las cartas de San Pablo, el hallazgo revela cambios en la forma de estructurar y leer dichos escritos a lo largo del tiempo.

Así, por ejemplo, se ha podido identificar una estructura diferente en los capítulos en comparación a las divisiones actuales del Nuevo Testamento, además de fragmentos que revelan correcciones y anotaciones que colocaban los escribas en los textos sagrados.

El estado físico del manuscrito también proporciona información relevante sobre su reutilización en épocas posteriores, evidenciando cómo obras sagradas podrían ser recicladas cuando dejaban de circular.

En conclusión, el hallazgo de 42 páginas del Nuevo Testamento se configura como un punto de quiebre en la historia de la religión cristiana. Aunque no proporciona nueva información sobre la Biblia, consigue revelar cómo los documentos sagrados fueron reutilizados para otros fines a lo largo de los siglos.