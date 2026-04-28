Senamhi descarta presencia del otoño e invierto para el 2026 por impacto del Fenómeno El Niño

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Grinia Ávalos Roldán, confirmó este martes 28 de abril a Exitosa, que prácticamente no se percibirán las estaciones del otoño e invierno durante el 2026, como parte de las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño Costero.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", la especialista recordó que ya se están registrando los "primeros efectos" de este fenómeno climatológico, al señalar que, la región Piura ya ha reportado temperaturas récord de hasta 38.5 °C.

"Otoños más cálidos, inviernos menos fríos"

Durante el enlace telefónico con nuestro medio, la también investigadora, señaló las características que tendrá el clima de nuestro país para los siguientes meses, descartando que puedan presentarse las condiciones normales hasta el inicio de la primavera.

"Incremento de la temperatura, cielos totalmente despejados, como marca cada evento del 'Niño' cuando se presenta: otoños más cálidos, inviernos menos fríos. Y se prepara toda la atmósfera para entrar al período de lluvias con este calentamiento y por eso es que, el potencial de lluvias importantes nuevamente está presente en este rango de probabilidades", confirmó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Grinia Jesús Ávalos, especialista del Senamhi, advirtió que este año no se presentarán de forma marcada las estaciones de otoño e invierno en nuestro país debido a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño 2026.



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No obstante, pese a la alegría de millones de peruanos por la no presencia del invierno en el Perú, Ávalos Román advirtió que la industria de la textilería, agricultura y pesca, serán las principales afectadas por el Fenómeno El Niño y, por consiguiente, le van a generar perjuicios económicos a sus empresarios y emprendedores.

ENFEN se pronuncia por magnitud "muy fuerte" del Fenómeno El Niño

A través de un nuevo comunicado, de fecha lunes 27 de abril, la Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) señaló que hasta la fecha, es prematuro afirmar de la ocurrencia de un "Niño" de magnitud "Muy fuerte".

En ese sentido, el organismo recordó que según sus más recientes proyecciones, "El Niño Costero" podría extenderse hasta enero de 2027, siendo más probable que alcance una magnitud moderada hacia el otoño de 2026. En ese contexto, el ENFEN mantiene el estado de Alerta para este evento climatológico.

"Como parte de las acciones de monitoreo frente a 'El Niño Costero', el ENFEN realiza reuniones quincenales para actualizar sus evaluaciones y viene planificando la ejecución de cruceros oceanográficos en el mar peruano, con el fin de obtener información directa que permita mejorar la precisión de los pronósticos", señala en su misiva.

📣 Ante la difusión en medios de comunicación y redes sociales sobre la posible ocurrencia de un evento "El Niño" de magnitud "Muy Fuerte" o "Super Niño", con alcance global, la Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/OpCmUMzcTT — ENFEN (@enfenperu) April 28, 2026

Frente al nuevo pronunciamiento del ENFEN, es importante que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen todas las prevenciones del caso, a fin de que no se generen afectaciones a la vida y salud de sus pobladores, ni tampoco pérdidas materiales.