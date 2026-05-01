¡Atención personal médico! OPS lanza curso para detectar y responder rápidamente a brotes de sarampión y rubéola

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de la erradicación del sarampión y la rubéola, la OPS ha tomado en cuenta medidas que brinden información a los ciudadanos que se encuentran expuestos a esta enfermedad, como un curso para detectar y responder a estos brotes.

La medida nace en la búsqueda del fortalecimiento del sistema de salud frente a enfermedades prevenibles con la implementación de un curso especializado dirigido al personal sanitario que enfrenta riesgos constantes de exposición al sarampión y la rubéola.

¿A qué personas esta dirigido este curso?

Esta iniciativa está enfocada principalmente en profesionales que tienen contacto directo con poblaciones vulnerables, así como en quienes cumplen funciones clave en la respuesta ante posibles brotes de sarámpión y rubéola.

Algunos de los perfiles convocados son responsables de inmunizaciones, personal de laboratorio y enfermería, además de todos aquellos involucrados en labores de vigilancia epidemiológica y campañas de vacunación.

La colaboración de estos participantes responde a la necesidad de una respuesta óptima y eficiente frente a enfermedades altamente contagiosas que vienen registrandose en el país.

¡Súmate a la eliminación del #Sarampión y la #Rubéola!

📚 Aprende a detectar y responder a brotes con el curso "Respuesta rápida a brotes de sarampión y rubéola en las Américas".



✅ Curso gratuito

🔗 https://t.co/W1O93C5JOA#SVA2026 pic.twitter.com/LeQwCeNLmj — OPS/OMS (@opsoms) May 1, 2026

Objetivos del curso

Uno de los principales objetivos de este curso es reforzar las competencias técnicas y operativas del personal de salud, permitiendo una actuación rápida y efectiva ante la detección de casos importados de sarampión y rubéola.

Este enfoque es clave, especialmente en un contexto global donde el incremento de casos forma parte de un riesgo del virus que intentan ser controlados en la región.

Asimismo, la capacitación busca garantizar que los equipos de salud estén preparados para interrumpir oportunamente la transmisión de estos virus, evitando así su propagación.

Dicha medida no solo protege a las poblaciones más vulnerables, como niños y gestantes, sino que también preserva los logros alcanzados en salud pública en las últimas décadas.

Acceso al curso gratuito

Para tener información más cercana de todo lo que aporta esta formación a la salud pública peruana, las personas que quieran acceder a esta capacitación deberán ingresar a este enlace y seguir los pasos correspondientes.

La finalidad última de esta iniciativa es mantener la eliminación del sarampión y la rubeola en los países de la Región de las Américas, una meta que requiere vigilancia constante y capacidad de respuesta inmediata.

En conclusión, si el país presenta un escenario donde las enfermedades infecciosas pueden resurgir rápidamente si no se controlan, apostar por la capacitación continua del personal de salud no es una opción, sino una necesidad urgente para proteger la salud colectiva.