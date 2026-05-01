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Fin de semana largo: Indeci advierte lluvias intensas para las próximas 24 horas en 16 regiones

A través de una nueva alerta, el COEN del Indeci advirtió que un total de 16 regiones del Perú estarán bajo alerta frente a la ocurrencia de intensas lluvias hasta el sábado 2 de mayo.

Estiman lluvias intensas para en la sierra y selva hasta el 2 de mayo.
Estiman lluvias intensas para en la sierra y selva hasta el 2 de mayo. Difusión

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/05/2026

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias intensas en 16 regiones del Perú para las próximas 24 horas.

A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que piensas pasar este fin de semana largo por el Día del Trabajador en los departamentos que estarán bajo alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan las precipitaciones en algunas provincias de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

En ese sentido, el Senamhi informó que se presentarán precipitaciones localizadas (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de ligera a moderada intensidad en la sierra, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas. Asimismo, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas localizadas en zonas situadas sobre los 3 900 m s. n. m. en la sierra sur.

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Del mismo modo, también se esperan lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva norte (principalmente en la región Loreto), acompañadas del mismo modo por ráfagas de viento y descargas eléctricas que se presentarán durante la tarde, noche y las primeras horas de la madrugada. Para la costa norte, se prevé lluvia de ligera intensidad en la noche, madrugada.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

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Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.

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