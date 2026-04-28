Murió querido comediante a los 50 años tras complicado cuadro de salud

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse que murió un querido comediante a los 50 años luego de enfrentar una serie de complicaciones de salud. Amigos y familiares le dieron el último adiós con sentidos mensajes.

Comediante falleció a los 50 años: Esto se sabe

Las risas se transforman en lágrimas. Una figura destacada de la comedia partió a sus 50 años: Raj Sharma, quien tras más de 20 años de trayectoria sorprendió a sus seguidores con sus mejores chistes y destreza sobre el escenario, sacando más de una carcajada en cada una de sus presentaciones.

De acuerdo a lo revelado, el comediante conocido dentro del circuito de comedia en Estados Unidos, con presentaciones en distintos escenarios del país y giras internacionales que lo llevaron a Europa y Australia, perdió la vida en el norte de Texas luego de atravesar un complejo cuadro médico que se agravó en las últimas semanas.

Como se recuerda, previo a la noticia de su partida, Raj Sharma compartía en sus redes sociales, episodios relacionados con su estado de salud, incluyendo ingresos hospitalarios constantes que preocuparon a su comunidad digital: reveló que sufría de parálisis en el lado izquierdo del rostro, además de infecciones derivadas de celulitis facial y un deterioro físico progresivo.

¿De qué falleció el comediante Raj Sharma?

Hasta el momento, los familiares de Raj Sharma mantienen reserva sobre la causa exacta de la muerte, a la espera de resultados médicos definitivos.

La partida del artista generó numerosas reacciones entre colegas y seguidores del circuito de clubes de comedia, así como en su Instagram oficial, donde tiene más de 400 mil seguidores. "Acabo de enterarme de la noticia, muy triste. Este mundo perdió a uno bueno", "Descansa en paz hermano. Tuvimos algunos buenos momentos y grandes espectáculos", expresaron algunos en redes sociales lamentando lo ocurrido.

Trayectoria de Raj Sharma

La trayectoria de Raj Sharma inició en Texas, donde dio sus primeros pasos en la comedia hasta lograr posicionarse como un referente local y posteriormente trasladarse a California para seguir con su crecimiento profesional y convirtirse en una figura recurrente del legendario Laugh Factory.

A lo largo de su carrera, compartió carteleras con figuras como Sebastian Maniscalco, Russell Peters y Sheryl Underwood. Su trabajo se extendió a nivel internacional mediante giras por Europa y Australia, donde presentó rutinas de observación cultural.

La noticia de la muerte del comediante Raj Sharma marcó el cierre de una etapa para el entretenimiento en EE. UU. Sus seguidores aguardan declaraciones adicionales de la familia para esclarecer las causas exactas de su pérdida a los 50 años de edad.