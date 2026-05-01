Independencia: Voraz incendio en parte alta de cerro consume múltiples viviendas de material noble

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un feroz incendio de Código 2 se desató esta tarde en la parte alta del distrito de Independencia, generando alarma entre la población y movilizando a varias compañías del Cuerpo General de Bomberos del Perú. El siniestro, que afecta viviendas de material noble, se propaga con intensidad y amenaza con extenderse a más inmuebles en la zona.

De acuerdo a información oficial, siete unidades de bomberos se encuentran trabajando en el lugar para controlar las llamas. Sin embargo, las dificultades de acceso en la parte alta del cerro han limitado la intervención directa, obligando a los hombres de rojo a concentrar sus esfuerzos en la zona baja.

A pesar del despliegue de maquinaria y una cisterna, el agua dispersada no logra llegar con fuerza hasta los puntos más críticos del incendio, haciendo que en cada minuto las llamas sigan propagándose, poniendo en peligro la vida de los demás habitantes, a quienes el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) exhortó que se mantengan alejados y a buen recaudo.

🚨 Lima: se registra un #IncendioUrbano, código 2, en la calle Progreso, en el distrito de #Independencia. El @cgbvpoficial atiende la emergencia con 6 unidades. Recuerda facilitar el trabajo de los bomberos y alejarte de la zona de la emergencia. pic.twitter.com/HWP6mFyeee — COEN - INDECI (@COENPeru) May 1, 2026

Testimonios de vecinos

Un vecino de la zona y oyente de Exitosa relató que el fuego se expande rápidamente de arriba hacia abajo, alcanzando nuevas viviendas en cuestión de minutos.

Ante la emergencia, los pobladores han intentado colaborar con los bomberos utilizando arena para mitigar las llamas, aunque reconocen que sus esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del siniestro. La desesperación se mezcla con la solidaridad, mientras familias buscan proteger lo poco que pueden rescatar de sus hogares.

🔴🔵🚨 #URGENTE | Un intenso incendio se registra en la calle El Progreso, en el distrito de Independencia. Al lugar llegaron cerca de siete unidades de bomberos. Un oyente del distrito manifestó que el fuego se ha propagado a viviendas aledañas.



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📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/tfLqFF3Twl — Exitosa Noticias (@exitosape) May 1, 2026

Magnitud de la emergencia

El incendio, voraz y de gran ferocidad, pone en riesgo a decenas de familias que habitan en la zona alta de Independencia. La combinación de viviendas de material noble y la dificultad de acceso para las unidades de emergencia ha convertido el control del fuego en un desafío mayor.

Las imágenes y testimonios reflejan un escenario de caos, con columnas de humo visibles desde distintos puntos del distrito y un ambiente de tensión que mantiene en vilo a los ciudadanos.

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