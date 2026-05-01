INPE destapa ingenioso escondite: droga y celulares estaban empotrados en paredes y muebles

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una nota de prensa difundida el día 29 de abril, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizo un operativo en el que ese encontró droga y celulares en una de las paredes que requisaron en el pabellón 3 mediana seguridad del establecimiento ubicado en Arequipa.

Con la finalidad de llevar a cabo esta intervención, se tuvo la participación de más de 30 agentes de seguridad, que lograron encontrar sustancias ilícitas y equipos telefónicos escondidos en distintos lugares estratégicos.

Piezas encontradas

Asimismo, durante la intervención dirigida por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se detectaron objetos empotrados en la pared que se encontraban camuflados en muebles de madera e incluso estaban escondidos al interior de almohadas de uso común.



Como parte de los objetos incautados, se encontraron celulares, cargadores artesanales, cables USB, audífonos, 1 cabezal de cargador y 3 bolsas pequeñas con droga.

Dicho operativo se realizó en diversas zonas del penal, dentro de la observadas con rigurosidad se encontraron: espacios comunes, celdas, servicios higiénicos y cocina.

Incluso, como parte del protocolo que incluye una requisa en estos establecimientos, los agentes de seguridad efectuaron revisión corporal y el registro de pertenencias de los presidiarios que se alojaban en el pabellón.

El director regional, Arturo Gonzales Lazo, junto al director del establecimiento penitenciario, Efraín Loayza Laura, participaron en la requisa.

Medidas ejecutadas luego de la intervención en el penal

Los materiales y sustancias incautados fueron trasladados de inmediato a la alcaldía del penal, a fin de que representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú realicen las diligencias de ley correspondientes.



De esta manera, el INPE busca fortalecer sus acciones que tienen como finalidad combatir la criminalidad y las extorsiones que existen en estos centros hacía la sociedad.

Por eso, intensificando las medidas de seguridad mediante requisas permanentes se puede asegurar el orden y control en los establecimientos penitenciarios del país.

El desarrollo de los operativos conjuntos entre diversas autoridades del Estado resultan fundamentales para fortalecer el control en establecimientos como los penales a nivel nacional.

Su óptima ejecución permite detectar y evitar el ingreso de objetos prohibidos que generan privilegios indebidos y ponen en riesgo la seguridad interna.

En conclusión, mantener y ampliar estas acciones contribuirá a garantizar espacios más seguros, ordenados y con condiciones equitativas para todos, reduciendo así las brechas que favorecen actividades ilícitas dentro de estos recintos.