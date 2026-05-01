Empresas en la mira: ONP pide a empleadores cumplir con aportes al Sistema Nacional de Pensiones

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, las autoridades correspondientes han realizado inspecciones en diferentes empresas. Por esta razón, la ONP junto a la SUNAT han identificado más de 157 mil empleadores que tienen deudas por no cumplir con aportes.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) lanzó una alerta dirigida a los empleadores del país: es urgente regularizar los aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para evitar sanciones y, sobre todo, proteger los derechos previsionales de sus trabajadores.

Según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la ONP ha identificado a más de 157 mil empleadores que mantienen deudas por aportes previsionales no cancelados. Esta situación afecta directamente a miles de trabajadores, ya que compromete el acceso a una futura pensión.

De no regularizar los aportes, las empresas enfrentarían cargos

Frente a este panorama, la ONP recordó que los períodos adeudados deben ser regularizados lo antes posible. De no hacerlo, los empleadores podrían enfrentar medidas administrativas e incluso acciones judiciales por incumplir una obligación legal.

La institución también enfatizó que es responsabilidad del empleador retener y pagar los aportes previsionales de sus trabajadores.

En el caso de quienes están afiliados al SNP, el aporte corresponde al 13% de la remuneración total. Si el sueldo es menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV), el cálculo se realiza en base al monto vigente de esta.

▶ Por el Día del Trabajo, la ONP insta a empleadores a regularizar sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones https://t.co/6LpfdNyXFG pic.twitter.com/MhdTHIsesW — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) May 1, 2026

Canales de comunicación

Para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, la ONP ha puesto a disposición de empleadores y ciudadanos diversos canales de atención a nivel nacional.

Además, cuenta con su central telefónica "ONP Te escucha" al (01) 634 2222 (opción 1), donde se brinda orientación y acompañamiento en el proceso.

En ese sentido, la entidad reiteró su llamado a las empresas a ponerse al día con sus aportes, no solo para evitar sanciones, sino también para garantizar la seguridad económica de sus trabajadores a largo plazo.

Dichos canales de comunicación serían de gran relevancia para los colaboradores que quieran tener mayor información sobre los aportes que realizarían sus empleadores a lo largo del tiempo que son contratados en la empresa en la que desarrollan sus actividades laborales.

Finalmente, la regulación de estos fondos que van en favor de los peruanos y su dinero a futuro es un punto importante que abordar dada la situación económica del país.