Tragedia en colegio: Menor se tropezó durante recreo y murió al golpearse contra un muro de cemento

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una tragedia en las inmediaciones de un colegio ha conmocionado a una familia y a toda una ciudad tras informarse del fallecimiento de una menor de edad de tan solo 6 años que se tropezó durante el recreo y murió al golpearse la cabeza contra un muro de cemento.

Rosario llora la muerte de una estudiante de seis años

Gran aflicción ha generado el fallecimiento de una niña de seis años que era estudiante de la escuela Islas Malvinas N° 117. De acuerdo a fuentes policiales, el lamentable acontecimiento se registró el pasado viernes durante el recreo cuando terminó por tropezarse tras pisarse los cordones de sus zapatillas, perdió el equilibrio y cayó.

En la caída, terminó por impactar su cabeza contra un muro de cemento, lo que le provocó una lesión de gravedad. De inmediato, una docente dio aviso y se solicitó una ambulancia, que llegó minutos después. La menor fue asistida en el lugar y trasladada junto a su padre al hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Posteriormente, en el centro de salud, los médicos realizaron maniobras de reanimación y lograron estabilizarla, aunque su cuadro era crítico. La niña permaneció internada bajo observación, pero su estado no logró revertirse. Finalmente, el pasado domingo 26 de abril se confirmó su deceso como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La muerte de la víctima identificada como Jazmín ha causado un profundo dolor en sus padres así como en la comunidad educativa. A través de un comunicado las autoridades expresaron también su pesar por el trágico suceso. Además, la escuela permanece cerrada por duelo mientras familiares, docentes y compañeros despiden a la pequeña.

"Con profundo pesar y tristeza, nos dirigimos a ustedes para informar el fallecimiento de nuestra alumna Jazmín, de 1°D. En este momento de tanto dolor, la institución acompaña a su familia, abrazándolos con fuerza", se lee en el comunicado.

El profundo dolor de su padre y su testimonio

En medio del dolor, el padre de la menor fallecida dio detalles del accidente y desmintió las versiones que apuntaban a que su hija se había tropezado. Al llegar a la escuela la encontró tendida sobre el suelo.

"Me pareció raro, hace tres semanas me la entregaron con un golpe en la nariz y raspones y no me avisaron nada. Pero llegué a casa, agarré las cosas y me vine (...) Me mandaron a la oficina de la directora y me encontré a mi hija tirada en el piso, toda ensangrentada, de costado", manifestó a Telefe Rosario.

Una gran conmoción ha causado el fallecimiento de una menor de edad de tan solo seis años en un colegio de la ciudad de Rosario, en Argentina. La niña se tropezó con los cordones de sus zapatillas durante el recreo y su cabeza terminó por impactar contra un muro, producto de la grave lesión perdió la vida el último domingo.