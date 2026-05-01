Fallece el cómico ambulante 'Pompinchú' luego de estar internado por varios días

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de una lucha contra una complicada fibrosis pulmonar, el comediante Alfonso Mendoza de 55 años, recordado por su apodo "Pompín" que interpretaba el personaje con nombre "Pompinchú" ha fallecido este 1 de mayo.

Este hecho habría ocurrido en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre luego de encontrarse internado varios días con una serie de complicaciones médicas.

Asimismo, esta confirmación la habría dado el hermano del comediante Raymundo Mendoza y el doctor que había tratado a Alfonso Mendoza sus últimos días de vida.

Muestras de cariño frente a la pérdida

Luego de esta confirmación, algunas figuras que lo conocieron en vida se han pronunciado para expresar sus condolencias a la familia y contar sus anécdotas juntos a lo largo de sus 55 años.

Incluso, mediante una publicación por redes sociales uno de los amigos del cómico, el empresario y creador de contenido Eddy Morales narro cómo fue su experiencia al conocerlo, afirmando que lo considera un hermano de vida.

"Se ha ido un gran amigo, un hermano de vida alguien con quien compartí tantos años, risas y momentos que quedarán para siempre en mi corazón", añadió el empresario

Por medio de las imágenes difundidas, la amistad que tenía con el comediante iba más allá de las pantallas y grabaciones porque estuvo en los momentos más difíciles, como en su intervención médica, cuando Mendoza más necesitaba de su ayuda emocional y económica por la serie de tratamientos que se le aplicaron.

"Tuve el privilegio de estar a su lado en muchas etapas, de grabar juntos, de apoyarlo en momentos difíciles, incluso en su operación... y también de compartir alegrías, como cuando pude regalarle cosas con cariño detalles que nacían de nuestra amistad sincera", expresó Eddy Morales.

Como parte de esta pérdida, el empresario y creador de contenido manifiesta que lo recordará con la alegría que lo caracterizaba y los recuerdos que construyeron juntos a lo largo del tiempo.

En conclusión, este hecho ha conmocionado a todo el ambiente del espectáculo que tenían un recuerdo grato de Alfonso Mendoza, más conocido en el ambiente artístico como "Pompinchú" que falleció este 1 de mayo luego de lidiar con una ardua batalla contra la fibrosis pulmonar.