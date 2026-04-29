Corredor Rosado: 30 buses iniciaron operación para conectar el Callao con Lima en 1 hora y 10 minutos

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 29 de abril se dio el inicio de operaciones del Corredor Rosado el cual recorrerá desde el Callao hasta Lima en menor tiempo. Este nuevo sistema de transporte público contará con un carril exclusivo para que las unidades puedan transitar sin ningún problema y trasladar a más de un millón de ciudadanos que se verán beneficiados.

Corredor Rosado inicia operaciones

Exitosa acudió hasta el primer puerto para conocer detalles de este hecho a través del presidente de ATU, David Hernández, y del alcalde provincial, César Pérez. En primer lugar, el titular de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao destacó la reducción de tiempo que implicará la presencia de estos buses de última generación.

Además, agradeció lo hecho por la Municipalidad del Callao que se encargó de la habilitación del carril exclusivo por donde circulará el Corredor Rosado que iniciará recorrido en la avenida Cusco en Mi Perú, Ventanilla, hasta llegar a la Plaza 2 de Mayo.

"Estamos hablando de bajar de dos horas y medias y una hora y diez minutos de recorrido porque este carril exclusivo permite que por fin el Callao y la obra que hizo el municipio provincial le den la reducción del tiempo de viaje que permite que los buses puedan circular con eficiencia", indicó.

Por su parte, el burgomaestre reveló que más de un millón de ciudadanos entre el Callao y la capital serán beneficiados con la implementación del Corredor Rosado. A su vez, la autoridad edil reveló que los habitantes de Lima también podrán aprovechar los buses hasta el primer puerto.

"1 millón 200 mi habitantes serán beneficiados. Este carril rosado que viene desde Mi Perú interconectaría a los ciudadanos para llevarlos a Lima y no solo a los chalacos sino también a los habitantes de Lima que vienen a trabajar a las múltiples empresas que se encuentran en el Callao", añadió.

Unificarán sistemas de pago en junio

Por otro lado, David Hernández indicó que en junio de este año buscarán unificar el sistema de pagos con otros medios de transporte como el Metropolitano, Línea 1, Línea 2 y los demás corredores complementarios.

"Nosotros esperamos que en el mes de junio podamos tener cerrado todas las pruebas de operatividad y tener nuestro fideicomiso maestro. Recuerden que los ingresos deben ir a una cuenta que luego permita la distribución para los beneficios que tendrán los ciudadanos", finalizó.

Para resumir, el Corredor Rosado inició operaciones con una flota de 30 buses que recorrerá el Callao y Lima en solo una hora y 10 minutos.