Feria del pasaporte: Agencia del Jockey tendrá jornada excepcional este 2 de mayo

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de agilizar los procesos de trámite, la Superintendencia Nacional de Migraciones realizará el próximo sábado 2 de mayo una jornada excepcional en favor de la población para expedir o renovar su pasaporte electrónico.

Como parte de esta iniciativa, el establecimiento designado para llevar a cabo esta actividad es la agencia de Migraciones del centro comercial Jockey Plaza, ubicado en Av. Javier Prado Este 4200, lugar que pertenece al distrito de Santiago de Surco.

Feria del Pasaporte

El desarrollo de esta Feria del Pasaporte se difundió por redes sociales a través de la página oficial de Migraciones. Incluso, en la comunicación se señala que uno de los beneficios de esta campaña es que no requiere cita previa para el procedimiento.

Las personas que quieran participar, deberán acercarse a la sede y solicitar el trámite del mismo, luego de haber hecho el pago correspondiente que consta de 120.90 soles.

¡Tu momento ha llegado!

📌 Ven al #JockeyPlaza y sé parte de la Feria del Pasaporte. 🛂



🗓 Este sábado 2 de mayo, tramita tu pasaporte electrónico, SIN PREVIA CITA.



¡CUPOS LIMITADOS! pic.twitter.com/B3H990IT37 — Migraciones Perú (@MigracionesPe) May 1, 2026

En la imagen difundida en redes, también se precisa el horario de atención que se manejara en la jornada que es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.

Además, en esta cantidad de horas destinadas al trámite de pasaportes, los cupos serán limitados y solo se expedirán mil documentos por día de feria.

Asimismo, dicha fecha ha sido designada por ser fin de semana, en la que gran parte de ciudadanos pueden realizar gestiones excepcionales al contar con mayor tiempo.

Atención a adultos mayores

Por medio de la plataforma X, la cuenta de Migraciones también preciso la prioridad que se le está dando a las personas de la tercera edad en sus trámites en cualquier día de la semana.

Dada esta medida, las personas mayores de 70 años podrán gestionar su documento de viaje sin tener que realizar una cita previa por internet.

Pasos para tramitar pasaporte para personas mayores de 70 años.

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Los adultos de la tercera edad podrán asistir a cualquiera de las 31 sedes disponibles de Migraciones para realizar el proceso.

En favor de este sector de la población, todo el procedimiento correspondiente se dará el mismo día a fin de acelerar procesos para los mayores de 70.

Finalmente, estas iniciativas que apoyan a los ciudadanos son de gran relevancia al generar gran cantidad de trámites en un solo día, evitando la congestión de los organismos en días regulares.