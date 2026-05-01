Jurado Nacional de Elecciones condena hostigamiento en vivienda del jefe de la institución, Roberto Burneo

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un pronunciamiento condenando el hostigamiento contra el jefe de la entidad, Roberto Burneo, en el marco de denuncias de un presunto fraude en los comicios.

JNE condena hostigamiento contra Burneo

Mediante sus redes oficiales, el organismo autónomo se pronunció en contra de un platón registrado en la sede de la institución, en Jesús María, y una protesta en los exteriores de la vivienda de Roberto Burneo. Según ha trascendido, en ambas movilizaciones los ciudadanos exigían el desarrollo de elecciones complementarias.

Ante estos hechos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que las referidas conductas "son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida que vulnera la institucionalidad democrática".

"El derecho a la manifestación es legítimo; sin embargo, no ampara actos de intimidación ni de amenazas. Cualquier acción que pretenda coaccionar decisiones o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan", se lee en el comunicado.

En ese sentido, recordó que el organismo electoral se desempeña con "plena autonomía e independencia, conforme a la Constitución Política del Perú y a la ley". En ese marco, sus decisiones se adoptan exclusivamente sobre la base de criterios técnicos y jurídicos.

"Exhortamos a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y respeto, contribuyendo a preservar la paz social", finaliza el mensaje.

Comunicado del Jurado Nacional de Elecciones pic.twitter.com/RmwFcKyDXQ — JNE Perú (@JNE_Peru) May 1, 2026

Alcalde de Lima interpone acción de amparo contra el JNE

El pasado 30 de abril, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, interpuso una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por declarar inviable la solicitud de elecciones complementarias que presentó el excandidato presidencial, Rafael López Aliaga.

El burgomaestre justicia su demanda bajo el argumento de que el rechazo a la medida vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como el derecho a la participación política, al sufragio y a principios de razonabilidad.

El hecho se enmarca en la accidentada jornada electoral del 12 de abril, donde miles de peruanos se quedaron sin ejercer su derecho al voto en más de 200 mesas de sufragio de distritos de Lima Sur, a raíz de graves fallas logísticas en el traslado del material electoral por parte de la ONPE y la empresa Galaga SAC.

En medio de la narrativa de un presunto fraude electoral, el Jurado Nacional de Elecciones condenó los hechos registrado en los exteriores de la vivienda del jefe de la institución, Roberto Burneo.