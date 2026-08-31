Cuatro SISMOS remecen al Perú durante la madrugada de HOY, lunes 31 de agosto: conoce los epicentros y magnitudes, según el IGP

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Perú no deja de temblar. Durante las primeras horas de este lunes 31 de agosto se reportaron cuatro sismos, según los recientes informes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fueron los epicentros y magnitudes de los movimiento telúricos y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismos hoy en Perú: Aquí las magnitudes y epicentros

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país.

En ese sentido, durante la madrugada de hoy, lunes 31 de agosto, se registraron cuatro temblores. El primer evento de magnitud 3.7 se registró a las 00:48 a. m., con el punto de referencia a 31 kilómetros al suroeste (océano Pacífico) de Quilca, región Arequipa.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0614

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,00:48:31

Magnitud: 3.7

Profundidad: 34 km

Latitud: -16.97

Longitud: -72.54

Intensidad: II-III Quilca

Referencia: 31 km al SO de Quilca, Camaná - Arequipahttps://t.co/kkeig5t86o — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

Posteriormente, a las 03:22 a. m. se registró otro movimiento sísmico en la "Ciudad Blanca", con magnitud 3.6 y epicentro en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0615

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,03:22:31

Magnitud: 3.6

Profundidad: 15 km

Latitud: -16.82

Longitud: -71.56

Intensidad: II-III La Capilla

Referencia: 41 km al O de La Capilla, General Sánchez Cerro - Moqueguahttps://t.co/WeBzJYH5wZ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

El tercer temblor tuvo epicentro el norte del Perú a las 5:26 a. m., más precisamente a 13 kilómetros al este de Zarumilla, Tumbes, con magnitud 4.0.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0616

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,05:26:44

Magnitud: 4.0

Profundidad: 66 km

Latitud: -3.52

Longitud: -80.16

Referencia: 13 km al E de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/45mJQGgdG0 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

Del mismo modo, el cuarto sismo se registró tuvo epicentro en Pacaraos, provincia de Huaral, región Lima, con magnitud 4.0, a las 5:36 a. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0617

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,05:36:50

Magnitud: 4.0

Profundidad: 109 km

Latitud: -11.19

Longitud: -76.65

Intensidad: III Canta

Referencia: 31 km al N de Canta, Canta - Limahttps://t.co/65egrf5rBQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir durante las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, si tienes una mascota en casa, el Dr. Rodrigo Rondón, conductor del bloque "Patitas Felices", recomienda que se tenga una mochila aparte, la cual debe contener su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta.

🔴🔵 #PatitasFelices🐶😺 | El veterinario Rodrigo Rondón indicó que aparte de la mochila de emergencia, se debe tener una para mascotas. Esta debe contar con su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una... pic.twitter.com/GhfbLMiOY8 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 27, 2026

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse, situación que podría demorar la ubicación de personas eventualmente afectadas.