25/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart rompió su silencio luego de que el actor argentino Nacho Di Marco dejara abierta la posibilidad de iniciar una relación sentimental con Korina Rivadeneira. El piloto fue abordado por las cámaras de 'Magaly TV La Firme' y sorprendió con su respuesta al referirse a la vida amorosa de su expareja.

Al ser consultado sobre las declaraciones del argentino, quien no descartó un eventual romance con la venezolana, Mario aseguró que no tendría inconvenientes si ambos deciden acercarse sentimentalmente. Además, destacó los atributos de Korina y consideró que, por ser una mujer atractiva, seguramente no le faltarán pretendientes interesados en conquistarla.

"Creo que si es un chico soltero, está bien. Ella es una chica linda, con muchos atributos y pretendientes; estoy seguro de que no le va a faltar. Con quien decida ella estar es un tema netamente de ella. Le voy a desear lo mejor, merece que le vaya bien", expresó.

¿Mario se puso celoso por la salida de Korina?

Asimismo, el piloto dejó en claro que cualquier decisión sobre la vida sentimental de la modelo le corresponde únicamente a ella. Incluso, aprovechó la oportunidad para desearle lo mejor y manifestó que espera que le vaya bien en esta nueva etapa, independientemente de quién pueda convertirse en su próxima pareja.

Por otro lado, Mario aseguró que se encuentra tranquilo frente a las imágenes que mostraron a Korina junto a Nacho. Explicó que sabía que ella asistiría a un concierto y celebraría su cumpleaños, aunque desconocía que terminaría en el edificio donde reside el actor argentino.

"No sabía que ella se quedaba en ese edificio. Ella está en libertad de hacer sus cosas mientras mis hijos estén bien. Ella es libre de salir, divertirse, de dormir donde está todo el elenco de la obra", agregó.

Finalmente, Hart señaló que su relación con la venezolana terminó hace varios meses y que ella tiene libertad para salir, divertirse y compartir con sus compañeros de trabajo. No obstante, precisó que su principal preocupación es que sus hijos se encuentren bien. Las declaraciones también fueron cuestionadas por Magaly Medina, quien puso en duda su aparente indiferencia.

De esta manera, Mario Hart dejó clara su postura frente a la posibilidad de que Korina Rivadeneira inicie una relación con Nacho Di Marco. El piloto aseguró que respeta las decisiones de su expareja, le deseó lo mejor en su vida sentimental y reiteró que su prioridad es el bienestar de sus hijos.