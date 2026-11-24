24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grave accidente se ha registrado este martes 24 de noviembre en el emporio comercial de Gamarra, luego de que un bloque de vidrio se desprendió de un ascensor y cayó al suelo. De acuerdo con el parte informativo, seis personas que transitaban por la zona resultaron heridas.

Antes del mediodía

La información oficial señala que este hecho ocurrió a las 11:50 de la mañana en la galería 'Fabricantes', que tiene su entrada principal en el jirón Barranca N.° 1635, ubicado en Damero A. El desprendimiento ocurrió mientras varios ciudadanos circulaban con normalidad en el exterior y el interior de la zona mencionada.

De momento, el accidente es materia de investigación, en las que se buscará determinar que provocó la caída de este elemento del elevador que da para el exterior del establecimiento. El objeto cayó con violencia contra el suelo y los fragmentos rebotaron en las personas.

Personal de Gamarra limpiando los fragmentos de vidrio tras el accidente.

Los peatones que resultaron afectados presentaron lesiones múltiples, algunos de ellos con sangrado en la cabeza. Seis personas lograron ser identificadas y posteriormente atendidas por los equipos de emergencia, así como personal del serenazgo de La Victoria, que llegaron a la zona, que debió ser restringida al público para evitar más agraviados

El auxilio se brindó de forma coordinada, trasladando a los seis heridos al Hospital Dos de Mayo, en la avenida Miguel Grau, en el Cercado de Lima, en una ambulancia de la comuna victoriana. Una vez en el centro hospitalario los agraviados pasaron por la evaluación y atención médica correspondiente para su diagnóstico y tratamiento respectivo.

Otros accidentes en Gamarra

Lamentablemente, en los últimos tiempos el principal emporio comercial del país no ha estado libre de accidentes. El pasado 26 de octubre se registró un incendio en un almacén que consumió un depósito textil, finalmente controlado por los bomberos.

En junio otro siniestro relacionado con el fuego se produjo en una galería textil que afectó todo el tercer piso del establecimiento ubicado en el cruce de jirón Humboldt y América. Al menos 10 unidades de los bomberos debieron trasladarse, así como una unidad del SAMU para atender la emergencia.

La caída de un bloque de vidrio de un ascensor de la galería 'Fabricantes' en Gamarra dejó al menos seis personas heridas, que tuvieron que ser trasladadas al Hospital Dos de Mayo. Las causas de este hecho son desconocidas y son materia de investigación.