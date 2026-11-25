25/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La puertorriqueña Jennifer Barreto se convirtió en la nueva Miss Universo 2026 y marcó un hito en la historia del certamen al ser la primera mujer casada y madre en conquistar la corona. Su triunfo, celebrado en su propio país, también permitió que Puerto Rico recuperara el título después de dos décadas de espera.

Triunfo histórico en el Miss Universo

La representante de 27 años logró imponerse ante otras 115 candidatas que llegaron hasta el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, donde se desarrolló la gala por el 75 aniversario del concurso. Su victoria tuvo un significado especial para los habitantes de la isla, que celebraron la sexta corona de su historia en esta competencia internacional.

Además, Barreto hizo historia al convertirse en la primera madre en ganar Miss Universo, luego de que la organización modificara sus reglas para permitir la participación de mujeres casadas y con hijos. La puertorriqueña, quien tiene una niña, consiguió así abrir un nuevo capítulo en el certamen, al demostrar que la maternidad no es un impedimento para alcanzar este reconocimiento.

En cuanto a su trayectoria, la nueva reina de belleza ha trabajado como especialista en prevención en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y colaboró con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico. Su coronación también puso fin a una espera de 20 años para su país, cuya última representante ganadora había sido Zuleyka Rivera, en 2006.

Por otro lado, la competencia dejó a República Dominicana como primera finalista, con Melissa Núñez, mientras que Venezuela ocupó el segundo puesto con Clara Vegas. El top cinco lo completaron Bea Millan-Windorski, de Filipinas, en la tercera posición, y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, en el cuarto lugar.

La competencia fue feroz

Las cinco finalistas tuvieron que responder preguntas del jurado relacionadas con el liderazgo y los desafíos que enfrenta el mundo. Durante esta etapa, Vegas resaltó la importancia de la empatía y la solidaridad, mientras que Núñez destacó la responsabilidad y la rendición de cuentas como cualidades necesarias para quienes dirigen.

La celebración reunió a miles de seguidores que llegaron vestidos de gala y con banderas de sus respectivos países. Asimismo, las entradas para presenciar la final se agotaron en menos de 48 horas, estableciendo un récord de ventas en la historia del concurso. Sin embargo, el aniversario estuvo acompañado de controversias internas y el veto a seis candidatas del Sudeste Asiático.

De esta manera, Puerto Rico volvió a celebrar una victoria histórica en su territorio, algo que ya había conseguido en 2001 con Denise Quiñones. Esta vez, el triunfo de Jennifer Barreto no solo significó una nueva corona para la isla, sino también un precedente para las mujeres que buscan participar en el certamen sin renunciar a su vida familiar.