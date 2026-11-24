24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó este martes en el homenaje póstumo rendido por la Universidad Nacional de Ingeniería a su madre, Susana Higuchi Miyagawa, egresada de la Facultad de Ingeniería Civil en 1972, en el marco de los 150 años de creación de dicha facultad.

Desde el inicio de su intervención, la jefa de Estado subrayó que acudía principalmente como hija y en representación de su familia para agradecer el reconocimiento a una faceta de su madre que no siempre ocupa el primer plano frente a sus roles como exprimera dama entre 1990 y 1994 y excongresista de la República entre 2000 y 2006.

Una profesional rigurosa

Al dirigirse a los excompañeros de promoción presentes en el auditorio, Fujimori destacó que esa cercanía universitaria permitió ver a Higuchi en su rutina académica y laboral cotidiana, lejos de la exposición pública habitual.

"El Perú la conoce por su vida política y pública, pero ustedes, sus compañeros, la recuerdan en su faceta de estudio, trabajo y orgullo por su profesión"

Ceremonia de conmemoración a Susana Higuchi.

En su evocación de los años universitarios, la mandataria remarcó que culminar la carrera de Ingeniería Civil representó para su madre una conquista personal cimentada en el esfuerzo y en un entorno donde pocas mujeres lograban desarrollarse en este ámbito profesional.

"Estudiar ingeniería, especialmente para una mujer de su generación, no era escoger precisamente un camino fácil. Habla del carácter, disciplina y la gran perseverancia que tenía mi madre"

La presidenta también recordó el impacto que tuvo la ingeniería en la vida cotidiana de sus hijos, tanto por el ejercicio profesional de Higuchi al frente de su empresa constructora como por la organización que promovió en el hogar a través de una academia de matemática y de horarios estrictos de estudio durante el verano.

Según relató, crecer entre obras, talleres de carpintería y celebraciones de techado reflejó una combinación de rigor técnico, planificación, calidez y tenacidad frente a las adversidades.

Reconocimiento a la UNI y llamado ante el fenómeno El Niño

La ceremonia, desarrollada en el Gran Teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería en el Rímac, incluyó la entrega de una medalla de reconocimiento póstumo, un pergamino firmado por el decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Miguel Estrada, y una placa del frontis de la institución, con la participación del rector Juan Rodríguez y de la presidenta de la Comisión del Sesquicentenario, Noemí Quintana.

En el tramo final de su discurso, Keiko Fujimori destacó el valor de la universidad pública como espacio de igualdad de oportunidades y convocó a los ingenieros, y en particular a los de la UNI, a asumir un rol protagónico frente a la emergencia y las tareas de reconstrucción asociadas al fenómeno El Niño.

El homenaje en la Universidad Nacional de Ingeniería permitió situar la figura de Susana Higuchi en su dimensión de ingeniera civil, empresaria y formadora rigurosa dentro de la memoria institucional por los 150 años de la facultad. Asimismo, la jornada conectó ese legado académico con las demandas actuales de infraestructura y prevención.