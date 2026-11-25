24/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nacho Di Marco decidió pronunciarse luego de que las cámaras de Magaly Medina lo captaran ingresando de madrugada a un edificio junto a Korina Rivadeneira, quien habría permanecido allí durante varias horas. El actor argentino explicó lo ocurrido y sorprendió al dejar abierta la posibilidad de que, más adelante, pueda surgir algo sentimental entre ambos.

¿Por qué pasaron la noche en el mismo edificio?

En declaraciones para 'Magaly TV La Firme', el artista aclaró que la expareja de Mario Hart no pasó la noche en su departamento, sino en la vivienda de una amiga que ambos tienen en común. Según explicó, esta persona también reside en el mismo edificio, por lo que los tres regresaron juntos después de la celebración.

"Pasó la noche en mi edificio y no en mi depa. Ahí vive una amiga en común y volvimos todos juntos y durmió en su casa. Es muy difícil de creer, pero es la verdad", dijo para las cámaras de 'Magaly TV, la firme'.

Asimismo, Nacho contó que terminó conduciendo la camioneta de Korina porque ella se encontraba mal. Ante esa situación, decidió ponerse al volante y aprovechar que también se dirigía al mismo inmueble, evitando así que la venezolana tuviera que dejar su vehículo estacionado en otro lugar o buscar un taxi.

"Yo aproveché que iba al mismo edificio. Me ahorré el taxi. Me ofrecí o era manejar yo o dejar el vehículo en otro lado", agregó.

¿Nacho quiere romance con Korina?

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención durante la conversación fue cuando la reportera le preguntó si descartaba mantener una relación sentimental con la modelo. Lejos de cerrar esa posibilidad, el actor dejó abierta la puerta a un eventual romance y señaló que todavía podrían surgir sorpresas.

"Nunca descartes nunca", dijo el actor luego que la reportera le consulte directamente sobre una posible relación con la modelo vennezolana.

Finalmente, Di Marco también fue consultado sobre Mario Hart, expareja de Korina, y manifestó que lo conoce, aunque no mantiene ningún vínculo con él. Además, comentó que es habitual que siga compartiendo momentos con sus compañeros de trabajo, pues suele formar amistades con los integrantes de los elencos en los que participa.

Es así que, las declaraciones del actor argentino añaden un nuevo capítulo a las especulaciones sobre su cercanía con Korina Rivadeneira. Aunque insistió en que aquella madrugada compartieron el regreso con una amiga en común, su respuesta sobre un posible romance dejó abierta la interrogante sobre lo que podría ocurrir entre ambos.