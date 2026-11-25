25/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los 30 rehenes que permanecían secuestrados en un supermercado Éxito de Cartagena, Colombia, fueron rescatados tras un operativo de la Fuerza Pública que permitió recuperar el control del establecimiento. El presidente del país, Abelardo de la Espriella, confirmó que uno de los delincuentes fue abatido durante la intervención, luego de que rechazaran entregarse.

Así fue el secuestro que paralizó Colombia

La emergencia comenzó alrededor de las 8:15 a. m. del 24 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados ingresó al establecimiento comercial ubicado en el sector La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. En ese momento, numerosas personas se encontraban en el lugar realizando sus compras, trabajando o utilizando los servicios del centro comercial.

De acuerdo con la información proporcionada por el mandatario colombiano, los sujetos habrían llegado al establecimiento con la intención de asaltar un carro de valores. Sin embargo, las cámaras de seguridad detectaron su presencia y los operadores activaron los botones de pánico, lo que permitió alertar rápidamente a la Policía y movilizar a las autoridades.

Ante la llegada de los agentes, los delincuentes se refugiaron en uno de los locales y tomaron como rehenes a 30 personas. La situación obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad, en el que participaron diferentes unidades de la Policía y las Fuerzas Militares, incluidos grupos especiales preparados para intervenir en situaciones de alto riesgo.

Durante las primeras horas de la toma, cinco mujeres adultas mayores fueron liberadas. No obstante, el resto de las personas continuó retenido contra su voluntad, mientras las autoridades buscaban una salida que permitiera garantizar su integridad. Como parte de las medidas de seguridad, también se restringieron los vuelos en las aproximaciones al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena.

La intervención decisiva ocurrió durante la madrugada, cuando llegaron refuerzos policiales para despejar los alrededores y facilitar el ingreso de los efectivos. Desde las 12:30 a. m. se evidenció un incremento de la presencia de uniformados, quienes posteriormente retiraron los obstáculos visuales colocados en las ventanas del establecimiento para ingresar al inmueble.

Rescatan a 3 rehenes

Minutos después se escucharon detonaciones y algunos de los secuestradores fueron vistos con las manos sobre la cabeza. Finalmente, a la 1:20 a. m., la Fuerza Pública tomó el control del supermercado y consiguió rescatar a las personas que permanecían retenidas. Los afectados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir evaluaciones médicas, tras aproximadamente 16 horas de cautiverio.

Posteriormente, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que todos los rehenes habían sido rescatados y que uno de los secuestradores murió durante el operativo. El mandatario también destacó la intervención de la Policía y las Fuerzas Militares, luego de que los delincuentes rechazaran la posibilidad de entregarse y liberar a las víctimas.