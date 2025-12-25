Temblor remeció Perú HOY, 25 de diciembre: AQUÍ el horario y epicentro del ÚLTIMO sismo, según el IGP

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo temblor remeció Perú este jueves, 25 de diciembre. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último sismo sentido, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través de sus redes sociales.

Temblor se sintió en Perú en Navidad

Muchas familias se encontraban reunidas en sus hogares para celebrar una fecha tan esperada: ¡la Navidad! Mientras que algunos estaban concentrados en sus tradicionales cenas navideñas o abriendo sus regalos, un sismo sorprendió al país. Pues bien, de acuerdo al informe del Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al IGP, dicho movimiento telúrico ocurrió alrededor de la 1:46 a.m. de este jueves.

Asimismo, se reveló que la magnitud de este temblor fue de 4.7 a 28 kilómetros al suroeste de la ciudad de Yauca, en la provincia de Caravelí, en el departamento de Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca', con una profundidad de 46 kilómetros.

El informe de la entidad encargada de la vigilancia sísmica y volcánica en el país, también detalla que esta actividad sísmica tuvo una intensidad nivel III (Mercalli Modificada)) con una latitud de -15.83 y longitud de -74.72.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0822

Fecha y Hora Local: 25/12/2025 01:46:02

Magnitud: 4.7

Profundidad: 46km

Latitud: -15.83

Longitud: -74.72

Intensidad: III Yauca

Referencia: 28 km al SO de Yauca, Caravelí - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 25, 2025

Indeci y sus recomendaciones ante los temblores

Como se sabe, nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual, el IGP, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú.

Asimismo, debido a los reportes de sismos y temblores en el país, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) compartió algunos consejos para estar preparados ante este tipo de emergencias, entre ellos:

Cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más.

Ubica las zonas seguras para protegerte.

para protegerte. Mantén la calma y pon en práctica el plan de evacuación.

y pon en práctica el plan de evacuación. Evita hacer llamadas porque las líneas podrían estar saturadas. Se recomienda utilizar mensajes de texto.

porque las líneas podrían estar saturadas. Se recomienda Mantente informado por radio y sigue las recomendaciones de las autoridades.

Mochila de emergencias - Fuente: Indeci

Es así como el IGP reportó que el último sismo registrado hasta el cierre de esta nota, este jueves, 25 de diciembre, se sintió en la ciudad de Yauca, en la provincia de Caravelí, del departamento de Arequipa, con una magnitud de 4.7.