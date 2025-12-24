Sedapal anuncia corte de agua programado para el 26 de diciembre: ¿Tu distrito se verá afectado?

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Hasta por 12 horas! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) reportó que interrumpirá el recurso hídrico en algunos distritos de Lima Metropolitana este 26 de diciembre. Conoce el motivo detrás de la medida y qué zonas se verán afectadas el viernes.

¿En qué distritos no habrá agua el viernes?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para no verse afectados ni perjudicados con el corte de agua que tienen programado para este viernes tras las celebraciones por Navidad.

Según dieron a conocer, la interrupción temporal del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro.

En ese marco, informó que en caso el agua no vuelva a sus hogares en el horario establecido, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo el número de suministro a la mano para saber el motivo detrás de la demora.

Interrupción del servicio en Pueblo Libre

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. Bolivia, Av. La Mar, Av. Sucre, Av. Universitaria, Av. Córdoba, Av. San Martín, Av. Sucre, Av. La Marina, Av. Brasil, Calle Alcázar, Jr. Junín. Urb. Colmenares. Cuadrante: Av. La Mar, Av. La Marina, Jr. Daniel Hernández, Av. Sucre. Ca. Santa Rosa, Av. San Martín, Av. La Mar, Calle Junín, Jr. Alcázar, Av. Brasil, Av. La Marina, Jr. Daniel Hernández.

Instalación de válvula de compuerta. Sector 30

Corte de agua en Carabayllo

Áreas afectadas: Urb. La Planicie II y III etapa, Urb. Villa Club III y IV etapa. Comité vecinal A.H. 28 de Julio, A.H. Luz Divina, A.H. 20 de Marzo, A.H. 30 de Mayo, A.H. Monseñor Amulfo Romero, A.H. Carlos Noriega, A.H. Nuevo Carabayllo, A.H. 3 de Octubre, A.H. El Paraíso, A.H. Progreso Alto Horizonte, A.H. El Progreso III y IV sector (comités 31, 39, 43), A.H. Villa San Antonio.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 373.

Ante el anuncio del corte programado para este viernes, 26 de diciembre, Sedapal exhorta a la ciudadanía a tomar sus precauciones para garantizar el abastecimiento de este recurso hídrico en lo que dure la interrupción del servicio.