Incendios en Navidad: Reportan múltiples emergencias en Lima y provincias del país

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Navidad no fue tan tranquila como muchos esperaban. Durante la noche del 24 y la madrugada del 25, se registraron incendios que pusieron en alerta a Lima y a varias provincias del país, generando una seguidilla de emergencias que movilizó a los bomberos en múltiples distritos y localidades.

Lima y sus múltiples incendios en Navidad

La capital fue el escenario con más reportes de incendios en Navidad, varios de ellos ocurridos casi de manera simultánea. Los siniestros registrados en Lima se reportaron en los siguientes puntos:

Calle Huancayo N.° 200, Villa María del Triunfo

San Gabriel, pasando el parque San Martín, VMT

Calle Amazonas, VMT

AH Trébol Azul, San Juan de Miraflores

Avenida Universitaria con Alisos, Los Olivos

Calle Los Melones 1531, Los Olivos

Avenida Inca Garcilaso 1192, El Agustino

Calle Brasil y Las Magnolias, El Agustino

Avenida Ramón Cárcamo con Benavides, Cercado de Lima

Calle Ollanta 459, San Luis

Calle José Rufino 250, San Juan de Miraflores

B21 del parque Cápac Yupanqui, Rímac

Calle 11, Independencia

Jr. Castrovirreyna, Breña

Rodrigo Franco, Surco

Avenida 24 de Octubre y avenida Túpac, Chorrillos

Urb. Los Portales, Javier Prado, Ate

Horacio, Ate Vitarte

Izaguirre con Puente Camote, San Martín de Porres

Jr. Juan Luis 3288, San Martín de Porres

Los Rosales Mz H, La Molina

Incendio de gran magnitud en SJL

Uno de los casos más complejos ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde un gran incendio se registró en una fábrica ubicada en la calle Los Amancaes, cuadra 3 de la avenida Canto Grande.

La emergencia requirió la intervención de más de 15 unidades de bomberos, debido a la intensidad del fuego.

En el mismo distrito también se reportó otro incendio en la calle Los Amancaes 580, lo que incrementó la carga operativa durante la noche.

Provincias también reportaron incendios

En el Callao, los bomberos atendieron incendios en los siguientes puntos:

Jr. Apurímac 455

Avenida Mariscal Ramón

Jr. Montevideo 734, La Perla

Mientras tanto, en provincias, las emergencias también marcaron la Navidad:

Cementerio Central, Chincha Alta

Sector Buena Fe, Nazca

La Rinconada, Mariano Melgar , Arequipa

, Varias viviendas en Puerto Bermúdez , Oxapampa

, Calle 24 de enero, San Clemente

Los incendios en Navidad dejaron una noche complicada en Lima y varias provincias del país. Los bomberos lograron controlar la mayoría de las emergencias, que afectaron viviendas, locales y espacios públicos, pero la jornada recordó la importancia de la prevención durante estas fiestas.