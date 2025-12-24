Incendios en Navidad: Reportan múltiples emergencias en Lima y provincias del país

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/12/2025
La Navidad no fue tan tranquila como muchos esperaban. Durante la noche del 24 y la madrugada del 25, se registraron incendios que pusieron en alerta a Lima y a varias provincias del país, generando una seguidilla de emergencias que movilizó a los bomberos en múltiples distritos y localidades.
Lima y sus múltiples incendios en Navidad
La capital fue el escenario con más reportes de incendios en Navidad, varios de ellos ocurridos casi de manera simultánea. Los siniestros registrados en Lima se reportaron en los siguientes puntos:
- Calle Huancayo N.° 200, Villa María del Triunfo
- San Gabriel, pasando el parque San Martín, VMT
- Calle Amazonas, VMT
- AH Trébol Azul, San Juan de Miraflores
- Avenida Universitaria con Alisos, Los Olivos
- Calle Los Melones 1531, Los Olivos
- Avenida Inca Garcilaso 1192, El Agustino
- Calle Brasil y Las Magnolias, El Agustino
- Avenida Ramón Cárcamo con Benavides, Cercado de Lima
- Calle Ollanta 459, San Luis
- Calle José Rufino 250, San Juan de Miraflores
- B21 del parque Cápac Yupanqui, Rímac
- Calle 11, Independencia
- Jr. Castrovirreyna, Breña
- Rodrigo Franco, Surco
- Avenida 24 de Octubre y avenida Túpac, Chorrillos
- Urb. Los Portales, Javier Prado, Ate
- Horacio, Ate Vitarte
- Izaguirre con Puente Camote, San Martín de Porres
- Jr. Juan Luis 3288, San Martín de Porres
- Los Rosales Mz H, La Molina
Incendio de gran magnitud en SJL
Uno de los casos más complejos ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde un gran incendio se registró en una fábrica ubicada en la calle Los Amancaes, cuadra 3 de la avenida Canto Grande.
La emergencia requirió la intervención de más de 15 unidades de bomberos, debido a la intensidad del fuego.
En el mismo distrito también se reportó otro incendio en la calle Los Amancaes 580, lo que incrementó la carga operativa durante la noche.
Provincias también reportaron incendios
En el Callao, los bomberos atendieron incendios en los siguientes puntos:
- Jr. Apurímac 455
- Avenida Mariscal Ramón
- Jr. Montevideo 734, La Perla
Mientras tanto, en provincias, las emergencias también marcaron la Navidad:
- Cementerio Central, Chincha Alta
- Sector Buena Fe, Nazca
- La Rinconada, Mariano Melgar, Arequipa
- Varias viviendas en Puerto Bermúdez, Oxapampa
- Calle 24 de enero, San Clemente
Los incendios en Navidad dejaron una noche complicada en Lima y varias provincias del país. Los bomberos lograron controlar la mayoría de las emergencias, que afectaron viviendas, locales y espacios públicos, pero la jornada recordó la importancia de la prevención durante estas fiestas.