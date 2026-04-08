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SBS fortalece control sobre casinos y apuestas online ante riesgo de lavado y financiamiento del terrorismo

Casinos, casas de apuestas y juegos online se encuentran en la mira con la nueva actualización de una normativa sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

SBS fortalece control sobre casinos e incorpora a casas de apuestas online en su
SBS fortalece control sobre casinos e incorpora a casas de apuestas online en su Foto: composición

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/04/2026

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La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobó la resolución SBS N.°01015-2026, mediante la cual endurece su control en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo sobre empresas financieras dedicadas al rubro de los juegos de azar y de apuestas.

Así, la autoridad establece obligaciones más estrictas para las empresas del sector, entre ellas juegos de casino, tragamonedas y, por primera vez, juegos en plataformas online y casa de apuestas deportivas a distancia, autorizados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La normativa, explica la institución, se ha dispuesto con motivo de alinearse a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reemplazando al marco legal anterior.

¿Qué dice la nueva normativa de la SBS?

Entre las obligaciones más destacadas, la normativa obliga a los operadores de las compañía a implementar un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) considerando los factores de riesgos identificados en su entorno (sea físico o virtual).

Asimismo, la norma incorpora la obligación de mantener un Registro de Operaciones (RO) que consigue transacciones relevantes (especialmente aquellas que superen los 2.500 dólares americanos), reforzar las medidas de identificación de directores, trabajadores, proveedores y clientes, recibir capacitaciones anuales sobre prevención y detección de delitos, entre otros.

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Según indica el documento, los operadores deberán conservar su documentación por al menos cinco años y tener la disposición de entregarlo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) en caso sea requerido.

Cabe destacar que la supervisión y sanción de posibles incumplimientos recaerá en la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), institución que también se encarga de otorgar la autorización de funcionamiento a dichas empresas.

¿Cuáles son las infracciones?

Entre las infracciones más severas figuran no reportar operaciones sospechosas e incumplir con la obligación de transparentar sus fondos o activos a las autoridades correspondientes, ambas con una multa de 8 UIT, es decir, unos S/44 mil para 2026.

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Con esta nueva normativa, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores Privadas de Fondo de Pensiones (SBS) modifica el reglamento de infracciones y sanciones en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo sobre empresas dedicados a los juegos de azar y en línea.

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