26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las trabajadoras sexuales denunciaron amenazas y desalojos durante los operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP), al advertir que estas intervenciones las estarían exponiendo a mayores situaciones de peligro. Además, expresaron que hasta el momento, hay más de 100 fallecidas.

Trabajadoras sexuales denuncian amenazas y desalojos

En diálogo con Exitosa, representantes de este sector cuestionaron el cierre de establecimientos y exigieron garantías para proteger sus vidas y el reconocimiento de sus derechos. La presidenta de la Asociación de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, Ángela Villón, alertó sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan y aseguró que alrededor de 100 trabajadoras han fallecido a lo largo de estos años.

Asimismo, sostuvo que ellas fueron las primeras en denunciar la presencia de organizaciones criminales, pero que sus advertencias no fueron escuchadas oportunamente.

"Tenemos alrededor de 100 fallecidas durante todos estos años. Fuimos las primeras afectadas cuando llegaron estas mafias y nosotras denunciamos, pero nadie nos creyó y, al final de cuentas, nos salpicó a todos", manifestó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Ángela Villón, presidenta de la Asociación de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, denunció amenazas contra las trabajadoras sexuales y advirtió que el cierre de locales las expone a situaciones de peligro. Asimismo, afirmó que alrededor de 100 trabajadoras han fallecido a lo largo de estos años y cuestionó quién responderá por su seguridad. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Trabajadoras sexuales exigen explicaciones al Mininter por cierre de locales: "¿Cuál es la lógica?" November 26, 2026

También, Ángela Villón cuestionó que las autoridades dispongan el cierre de locales donde las trabajadoras sexuales podían desarrollar sus actividades bajo determinadas condiciones de seguridad. Según indicó, al ser desalojadas, muchas quedan expuestas en las calles, donde podrían convertirse en víctimas de ataques y asesinatos.

"Con qué lógica nos cierran estos espacios y nos botan a la calle, sabiendo que nos van a botar para que nos maten. ¿Quién responde por nuestras vidas? ¿A quién le vamos a señalar?", cuestionó durante la entrevista.

Siguiendo esa línea, señaló que uno de los principales pedidos de la asociación es que se reconozcan sus derechos y se restablezca su participación en la mesa de trabajo sexual del Ministerio de la Mujer, espacio desde el cual buscan plantear sus demandas ante las autoridades.

Abogada cuestiona operativos de la PNP contra trabajadoras sexuales

Por su parte, Karla Mayorga, abogada del Movimiento Nacional de Trabajadoras Sexuales, cuestionó las intervenciones policiales en establecimientos donde se ejerce esta actividad y calificó los desalojos como desproporcionados.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Karla Mayorga, abogada del Movimiento Nacional de Trabajadoras Sexuales, cuestionó los desalojos de locales durante los operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Advirtió que estas intervenciones estarían dejando a las trabajadoras en las calles y exponiéndolas a mayores situaciones de peligro. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 26, 2026

La representante legal advirtió que estas acciones estarían dejando a las trabajadoras sin espacios donde desarrollar sus actividades y con menos mecanismos de protección sanitaria y seguridad.

"Las intervenciones desproporcionadas de la Policía Nacional las están orillando a la calle, las están exponiendo a una muerte abrupta, a la falta de control", sostuvo.

Finalmente, las trabajadoras sexuales reiteraron su preocupación por las amenazas y los desalojos, y alertaron que estas acciones las exponen a mayores riesgos, en un contexto en el que reportan alrededor de 100 fallecidas en los últimos años.