26/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre el futuro de los proyectos destinados a impulsar la masificación del gas natural en el Perú y aseguró que el Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur (SITGAS) continúa en los planes de su Gobierno.

Durante sus declaraciones, la mandataria descartó que los avances relacionados con el proyecto 7 Regiones signifiquen el abandono de la iniciativa de transporte de gas para el sur del territorio nacional. Por el contrario, sostuvo que ambas propuestas son complementarias y que se desarrollarán de manera paralela.

Gobierno busca reactivar el proyecto SITGAS

Fujimori también informó que solicitaron formalmente a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) la reactivación del SITGAS, con el objetivo de continuar impulsando alternativas que permitan ampliar el acceso a este recurso energético.

La jefa de Estado remarcó que su gestión busca atender las necesidades actuales de la población sin dejar de lado los proyectos de infraestructura que podrían beneficiar a distintas regiones en el futuro.

Al referirse a las dudas sobre la continuidad del sistema de transporte de gas para la zona sur, Keiko Fujimori enfatizó que la adenda vinculada al proyecto 7 Regiones no representa un impedimento para desarrollar otras iniciativas de infraestructura energética.

"Esta adenda no detiene ni reemplaza al proyecto estructural, por el contrario, nuestro gobierno ha solicitado formalmente a Pro Inversión la reactivación del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur, SITGAS, y ambos proyectos son complementarios y avanzarán en paralelo", manifestó.

🔴🔵🚨 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori aseguró que el proyecto SITGAS continúa en pie y avanzará de manera paralela al proyecto 7 Regiones. Asimismo, indicó que solicitaron a ProInversión su reactivación, al considerar que ambas iniciativas son complementarias para la masificación del gas natural en la zona centro y sur del Perú. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 26, 2026

Con esta declaración, la mandataria confirmó que su Gobierno busca mantener vigentes las dos iniciativas, aunque cada una responde a componentes distintos dentro del objetivo de ampliar la disponibilidad del gas natural.

La solicitud dirigida a ProInversión representa un paso para retomar el desarrollo del SITGAS, proyecto vinculado al transporte de este recurso energético hacia la zona sur del país.

Keiko Fujimori afirma que ambos proyectos avanzarán simultáneamente

La presidenta también defendió la necesidad de impulsar diferentes alternativas sin esperar a que una iniciativa concluya para comenzar a trabajar en otra. Según explicó, su administración pretende avanzar en soluciones que permitan atender las demandas de la ciudadanía.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se desarrollan diferentes proyectos, vamos a trabajar simultáneamente en soluciones que permitan mejorar la vida de la población. Estamos atendiendo el presente sin renunciar al futuro", sostuvo.

De esta manera, Fujimori reiteró que el desarrollo del proyecto 7 Regiones no supondrá dejar de lado el SITGAS, sino que ambos continuarán formando parte de la estrategia gubernamental para la masificación del gas natural.

El anuncio de la presidenta busca ratificar la continuidad de los planes de infraestructura energética para el centro y sur del Perú. La reactivación del SITGAS y el avance del proyecto 7 Regiones serán dos procesos que el Gobierno pretende impulsar de manera paralela, aunque su desarrollo dependerá de los siguientes pasos técnicos e institucionales.