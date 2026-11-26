26/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anunció la imposición de nuevos aranceles de hasta el 20% dirigidos a catorce economías, entre las que figuran China, Japón y la Unión Europea.

Alcance de las sobretasas y advertencia comercial hacia China

De acuerdo con los detalles proporcionados por la Oficina del Representante de Comercio estadounidense, los gravámenes dirigidos a los productos procedentes de China podrían alcanzar inicialmente el 20 %, aunque su aplicación no se ejecutará de manera inmediata.

Sin embargo, Jamieson Greer advirtió que esta tarifa podría elevarse hasta el 49 % en caso de que no prosperen los compromisos vinculados a la tregua comercial acordada durante el verano pasado entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

La administración estadounidense fundamenta esta decisión en que el otorgamiento de subvenciones estatales por parte de dichas naciones fomenta una sobreproducción industrial a nivel global. Según el diagnóstico de Washington, este escenario distorsiona la competencia y termina perjudicando directamente la operatividad y rentabilidad de las empresas estadounidenses.

En paralelo a este paquete arancelario, la Oficina del USTR propuso la aplicación de gravámenes adicionales contra productos originarios de Brasil, incluyendo aeronaves, alegando una supuesta falta de acciones por parte de Brasilia para atender las preocupaciones comerciales de Estados Unidos.

Esta propuesta se produce apenas un mes después de la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y tras el traslado a territorio estadounidense de su contrincante electoral, Flávio Bolsonaro, quien contó con el respaldo de Donald Trump.

🇨🇳 | Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró el miércoles que las guerras arancelarias y las guerras comerciales no benefician los intereses de nadie, instando a Estados Unidos a resolver las cuestiones económicas y comerciales con China mediante consultas basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. Los comentarios se produjeron apenas horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propusiera nuevos aranceles a varios socios comerciales, incluido China. https://t.co/L2YRYehfzE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 26, 2026

Plazos legales de implementación y reacción de la Unión Europea

Pese al anuncio oficial de las nuevas tarifas, la entrada en vigor de estos aranceles no se concretará de forma automática. Por exigencias del marco legal vigente en Estados Unidos, el Ejecutivo debe agotar previamente una serie de procedimientos administrativos obligatorios antes de hacer efectivo el cobro en aduanas.

Entre los requisitos exigidos por la normativa estadounidense figuran la convocatoria a audiencias oficiales, el desarrollo de consultas públicas con los sectores involucrados y otras evaluaciones técnicas. Según las estimaciones comunicadas por el titular del USTR, Jamieson Greer, todo este proceso regulatorio debería quedar concluido en un plazo aproximado de dos meses.

Por su parte, tras difundirse la decisión de la Casa Blanca, la Unión Europea emitió un pronunciamiento en el que confirmó que analizará en detalle el alcance de los nuevos gravámenes anunciados contra sus exportaciones hacia el mercado norteamericano.

En ese sentido, los nuevos aranceles impulsados por la administración estadounidense abren un nuevo periodo de negociaciones y revisiones regulatorias durante los próximos dos meses antes de su eventual aplicación en el comercio internacional.