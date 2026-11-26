26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de trabajadores se verán beneficiados con la gratificación en diciembre de 2026 que les permite gozar de su sueldo completo más una bonificación extraordinaria. Conoce cuál es la fecha de pago y el motivo de por qué recibirán un 9 % adicional.

Gratificación por Navidad 2026: fecha y trabajadores que cobrarán

¿Estás en planilla? Recuerda que diciembre llega con buenas noticias y no solo por los feriados nacionales que permitirán a los trabajadores tener un merecido descanso, sino porque es el mes que tanto espera la ciudadanía respecto a las fechas de pago de sus respectivos sueldos.

Miles de trabajadores no solo se mantienen a la expectativa sobre los cronogramas de pagos para los pensionistas de la ONP y del sector público, sino que también buscan saber información relacionada a la gratificación por Navidad que va dirigida a un determinado sector.

Pues bien, como se sabe, de acuerdo a la Ley 27735, los trabajadores del sector privado recibirán una compensación obligatoria por los servicios prestados: ¡la grati! Sus empleadores tienen hasta el martes 15 de diciembre, para desembolsar el sueldo íntegro de sus empleados, siempre que hayan laborado el semestre completo de julio a diciembre 2026.

Bonificación extraordinaria del 9 % en diciembre: ¿cuál es el motivo?

Como se sabe, aquellos trabajadores de la actividad privada con contrato indefinido, a plazo fijo y a tiempo parcial reciben la gratificación. También comprende a los trabajadores del hogar, de acuerdo con la legislación que regula esta actividad.

También reciben 'la grati' aquellos que laboran en pequeñas empresas que fueron contratados después que la empresa se inscribió en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), pero recibirán medio sueldo de gratificación. A ellos se suma también los que forman parte de una micro empresa contratado antes de que se inscriba en el REMYPE.

Además de su sueldo íntegro, recuerda que, de acuerdo a la normativa, se da una bonificación extraordinaria de 9 % adicional a aquellos afiliados a EsSalud , mientras que para los afiliados a Entidades Prestadoras de Salud (EPS), el adicional será del 6.75 %.

¿Qué pasa si tu empleador no te paga la "grati"?

Ten en cuenta que la gratificación no está sujeta a descuentos por aportes a la AFP u ONP. Sin embargo, puede ser objeto de retenciones por mandato judicial o acuerdos expresos del trabajador, dentro de los límites legales establecidos.

Recuerda que el depósito de gratificaciones es un derecho que tienen todos los trabajadores formales en Perú. En caso el empleador no cumpla con el pago en la fecha acordada, puedes seguir los siguientes pasos:

Consulta con tu empleador: solicita una explicación directa. En muchos casos, puede tratarse de un error administrativo corregible.

solicita una explicación directa. En muchos casos, puede tratarse de un error administrativo corregible. Reúne evidencia: guarda boletas de pago, contratos y cualquier documento que acredite tu vínculo laboral y tu tiempo en planilla.

Presenta una denuncia ante SUNAFIL: la empresa puede ser multada con hasta 26.12 UIT, por no cumplir con el pago oportuno.

De esa manera, se reveló que además de la gratificación, miles de trabajadores formales del sector público recibirán su sueldo íntegro en diciembre más un 9 % adicional si están afiliados a EsSalud.