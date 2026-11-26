26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una bebé prematura de ocho meses fue trasladada de emergencia desde Áncash hacia Lima para recibir atención médica especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. La recién nacida llegó a la capital, luego de que su madre falleciera a causa de dengue sin llegar a conocerla.

Infante fue trasladada a Lima para recibir atención médica

El Ministerio de Salud (Minsa) coordinó el traslado terrestre de la menor ante la sospecha de dengue y la necesidad de recibir cuidados especializados. El desplazamiento fue financiado por el Seguro Integral de Salud (SIS), como parte de las acciones del sector para garantizar atención oportuna a los pacientes que requieren asistencia de mayor complejidad.

La bebé nació mediante una cesárea de emergencia cuando su madre, identificada como Samara Meléndez Navarro, atravesaba un complicado cuadro de salud por dengue. La joven fue atendida en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote al igual que su madre. Sin embargo, perdió la vida debido a las complicaciones provocadas por la enfermedad.

Tras el nacimiento, la recién nacida presentó dificultades respiratorias, por lo que necesitó ser trasladada a Lima de emergencia para continuar con su tratamiento médico y permanecer bajo supervisión de especialistas.

El #Minsa coordinó el traslado terrestre de una recién nacida con sospecha de dengue grave desde Áncash hacia el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña (@INSN_oficial), en Lima, para que reciba atención médica especializada. El traslado, financiado por el Seguro Integral de Salud (SIS), forma parte de las acciones articuladas del sector para brindar atención oportuna a los pacientes que más lo necesitan. #PerúResponde 🇵🇪 Lee también Dengue en Chimbote: seis gestantes ingresaron a UCI del Hospital Eleazar Guzmán Barrón en menos de un mes November 26, 2026

Familiares buscan la recuperación de la bebé

En medio del difícil momento que atraviesa la familia, la abuela materna de la menor manifestó que hará todo lo posible para conseguir la recuperación de su nieta, quien permanece en una situación delicada y requiere atención médica especializada.

"Por la pérdida de mi hija, yo tengo que cumplir con la misión y sacar adelante a mi nieta, sacarla de esa cama UCI, ya que con ella luchamos, hicimos todo lo posible y no pudimos", expresó notablemente afectada.

Dengue registra incremento de casos en Áncash

La situación de la menor ocurre en un contexto de incremento de casos de dengue en la región Áncash. De acuerdo con la información proporcionada, se han registrado alrededor de 900 casos de esta enfermedad, de los cuales cerca de 300 corresponden a niños que han requerido atención médica.

Este escenario mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, debido al impacto del dengue en la población más vulnerable, especialmente en menores de edad. Mientras tanto, la familia de la recién nacida mantiene la esperanza de que pueda superar las complicaciones y recuperarse en la capital.

Finalmente, la bebé prematura recibirá atención médica especializada en Lima, tras ser trasladada para tratar las complicaciones respiratorias que presenta, luego de que su madre falleciera a causa del dengue en Áncash.