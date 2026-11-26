26/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde Cusco, la presidenta Keiko Fujimori destacó el respaldo de las autoridades regionales tras la firma de la adenda para masificar el gas natural en siete regiones, resaltando que priorizaron las necesidades de sus poblaciones por encima de intereses particulares.

Reconocimiento a gobernadores y alcance del proyecto energético

En el marco de la actividad oficial realizada en territorio cusqueño, la mandataria puso en relieve el trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo y los distintos niveles de gobierno subnacional para viabilizar la ampliación de la cobertura energética en el interior del país.

"Estos gobernadores sumados a las autoridades provinciales y locales han puesto primero a sus pueblos sin egoísmos personales ni medias verdades. Gracias a esta adenda más de 300 mil familias, es decir un millón de personas se van a ver beneficiados con el uso del gas natural, limpio, seguro y económico", detalló la presidenta.

De acuerdo con las proyecciones expuestas por el Ejecutivo durante la suscripción del documento contractual, la ejecución de este acuerdo permitirá ampliar el acceso al servicio domiciliario de combustible en siete jurisdicciones regionales, alcanzando directamente a aproximadamente un millón de ciudadanos.

El planteamiento gubernamental sostiene que la incorporación de estas nuevas zonas al sistema de distribución responde a la necesidad de descentralizar el aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales mediante infraestructura formal y regulada.

Impacto en la economía familiar y proyección de tarifas mensuales

Asimismo, la jefa de Estado abordó los efectos económicos que tendrá la puesta en marcha de las redes de distribución en el presupuesto mensual de los hogares incluidos dentro del área de concesión de la adenda.

"Las familias van a tener un ahorro fundamental y una vez que estén construidas las redes que son miles de kilómetros, estas familias pagarán aproximadamente entre 20 y 25 soles mensuales", indicó la mandataria.

Según explicó la titular del Ejecutivo, la reducción en el gasto doméstico se concretará de manera progresiva conforme avancen las obras de instalación de los miles de kilómetros de tuberías contemplados en el plan de expansión.

De esta manera, el Gobierno busca sustituir el consumo de combustibles tradicionales de mayor costo por un suministro continuo de gas natural residencial en las localidades beneficiadas por el convenio.

En ese sentido, la presidenta Keiko Fujimori reafirmó el compromiso de su gestión con la ejecución de la infraestructura energética en las siete regiones comprendidas en la adenda, destacando la coordinación intergubernamental como eje para concretar la masificación del servicio.