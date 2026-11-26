26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

WhatsApp continúa incorporando herramientas para facilitar la comunicación entre sus usuarios. Esta vez, la aplicación presentó una función que permite programar el envío de mensajes para que lleguen a una persona o grupo en una fecha y hora previamente seleccionadas.

WhatsApp ya permite programar mensajes

La novedad busca evitar que los usuarios tengan que recordar constantemente cuándo deben enviar una felicitación, un saludo o información importante. De esta manera, podrán redactar el contenido con anticipación y dejar que la plataforma se encargue de enviarlo automáticamente cuando llegue el momento establecido.

La nueva característica también permite programar fotografías y videos, ampliando las posibilidades de comunicación dentro de la aplicación. Sin embargo, existe una limitación: por el momento, la herramienta está disponible únicamente para dispositivos Android.

La compañía resumió el propósito de esta actualización con una frase: "Algunos mensajes es mejor enviarlos un poco más tarde", destacando la utilidad de preparar comunicaciones que no necesariamente deben recibirse de inmediato.

¿Cómo programar mensajes en WhatsApp?

El funcionamiento es sencillo, según WhatsApp:

Escribir el mensaje : en el chat individual o de grupo, como siempre.

: en el chat individual o de grupo, como siempre. Mantener pulsado el botón de enviar : aparece la opción de elegir fecha y hora.

: aparece la opción de elegir fecha y hora. Elegir el momento : desde 10 minutos hasta 14 días más tarde.

: desde 10 minutos hasta 14 días más tarde. Revisar la cola: se pueden ver todos los mensajes pendientes y borrarlos antes de que salgan si se cambia de opinión.

El sistema ofrece la posibilidad de elegir cualquier momento desde el día actual hasta 14 días después de haber preparado el mensaje. No obstante, existe un límite mínimo: el envío no puede programarse para antes de los siguientes 10 minutos.

Así, una persona podrá dejar preparada una felicitación de cumpleaños, enviar palabras de aliento antes de una evaluación o compartir un informe laboral a primera hora, sin tener que permanecer pendiente del celular.

¿Quiénes pueden utilizar esta nueva herramienta?

De acuerdo con la información difundida por la compañía, la programación de mensajes se encuentra disponible por ahora únicamente para los usuarios de Android. Por ello, quienes utilizan dispositivos con otros sistemas operativos todavía no cuentan con esta opción.

La función también puede aprovecharse en conversaciones grupales, lo que facilita organizar comunicaciones que deben llegar a varias personas en un momento específico.

Entre sus posibles usos destacan los recordatorios, saludos por fechas especiales, avisos laborales y mensajes personales que conviene enviar en un horario determinado.

Esta actualización representa una nueva alternativa para organizar las comunicaciones sin depender de la memoria o disponibilidad del usuario. Aunque todavía tiene una disponibilidad limitada a Android, la programación de mensajes, fotografías y videos incorpora una herramienta práctica para quienes necesitan preparar sus envíos con anticipación.