Tránsito vehicular vuelve a la normalidad en el Centro Histórico de Lima tras marchas a cargo de Juntos por el Perú

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) restableció desde la medianoche del domingo 28 de junio el tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima, en el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre, Miguel Grau, y los jirones Paruro, Amazonas, y el contorno al río Rímac.

Como se recuerda, la medida fue anunciada el viernes 26 de junio frente a la nueva marcha convocada por el partido político Juntos por el Perú, en rechazo a presuntas alteraciones en el proceso electoral de la segunda vuelta.

Zonas intangible para la realización de marchas

De acuerdo con lo señalado por la administración que encabeza Renzo Reggiardo, el levantamiento de la orden de restricción vehicular fue para favorecer el normal desarrollo de las actividades turísticas, culturales, comerciales, religiosas, gastronómicas y recreativas en el Centro Histórico de Lima.

En el marco de la Resolución de Subgerencia N.º D002764-2026-MML-GMU-SER, en el mencionado perímetro se mantendrán las "acciones puntuales" que pueda adoptar la Policía Nacional del Perú, conforme a sus competencias, por razones de seguridad, orden público y transitabilidad.

De acuerdo con lo señalado por la MML, el Centro Histórico de Lima es una zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas, al encontrarse catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la UNESCO.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/ozzXt6OLl6 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 28, 2026

De suscitarse volverán a restringir al acceso al Centro Histórico

Peses a que la movilización de índole político no generó conato de violencia en la capital, la MML indicó que de convocarse nuevas convocatorias estarán obligados a restringir el acceso al Centro Histórico de Lima.

"Si se convocan nuevas marchas en el Centro Histórico, la Municipalidad de Lima volverá a tomar estas medidas que son drásticas y severas pero que solo buscan proteger nuestra ciudad y la tranquilidad de los limeños", advierten a través de su comunicado.

Cabe precisar que, para la marcha del 20 de junio, la comuna señaló que tomaría acciones legales con las personas que resulten responsables de alterar el orden público.

Bajo esta consideración, puntualizaron que si los partidos políticos, a través de sus dirigentes, insisten en violar el marco jurídico, les aplicarán todo el peso de la ley, en salvaguarda de los vecinos de la capital.

Desde la Municipalidad de Lima aseveran que estarán atentos ante cualquier movilización que pueda ser convocada en los próximos días, teniendo en cuenta el fin de semana largo por el feriado de San Pedro y San Pablo.