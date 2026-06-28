¿Viajas por el fin de semana largo? Fuertes oleajes anómalos se registrarán en las próximas horas

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tal como lo anunció la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), desde la noche del sábado 27 de junio nuevamente se reportan oleajes anómalos en el litoral peruano.

En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que te encuentras en una de las regiones costeras que estarán bajo alerta, teniendo en cuenta el fin de semana largo por el feriado de San Pedro y San Pablo.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 25-26 de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo del oleaje ligero se registra desde la noche del sábado 27, con pronóstico de incremento a moderado en tarde de mañana, lunes 29 de junio, para luego disminuir a ligero en la noche del miércoles 01 de julio.

En el caso del litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta Supe, el oleaje ligero incrementará a nivel moderado en la mañana del lunes 29 de junio y volverá a ligero en la mañana del miércoles 01 de julio.

Del mismo modo, para la zona al sur de Supe hasta San Juan de Marcona, el oleaje de tipo moderado se empezará a hacer presente desde la mañana hoy, domingo 28, intensificándose a fuerte en la madrugada del lunes 29, regresando a moderado en la mañana del martes 30 de junio y decreciendo finalmente a ligero desde la noche del jueves 02 de julio.

Para el litoral sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje ligero crecerá a moderado en la noche del domingo 28, también intensificándose a fuerte en la tarde del lunes 29, disminuyendo a moderado en la mañana del martes 30 de junio para volver a ligero en la noche del jueves 02 de julio.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.