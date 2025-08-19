Corredor Rojo y Morado se unen para que con S/3.50 viajes desde SJL a San Miguel: Conoce TODAS las rutas

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la conexión entre las rutas 204 del Corredor Rojo y 404 del Morado para que con una tarifa única de S/3.50, los pasajeros puedan viajar desde San Juan de Lurigancho (SJL) a San Miguel.

Detalles de la nueva conexión

Con esta nueva tarifa integrada se conectarán desde los paraderos ubicados en el cruce de las avenidas Javier Prado con Brasil, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, en un plazo de 120 minutos desde iniciado el viaje.

¡𝗔𝗵𝗼𝗿𝗮 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗷𝗲 𝘂𝘀𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗥𝗼𝗷𝗼 𝘆 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗱𝗼! 🔴🟣 Paga solo S/ 3.50 desde San Juan de Lurigancho hasta San Miguel, conectando tu viaje en el cruce de las avenidas Brasil y Javier Prado. pic.twitter.com/ixNyHMXidZ — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 18, 2025

Cabe resaltar que se podrá acceder a este servicio únicamente utilizando la tarjeta del Metropolitano o la de Lima Pass. En ese sentido, si el usuario llega desde SJL hacia San Miguel, tendrá diversas alternativa, de acuerdo al punto de partida.

Para aquellos que viajan usando la ruta 404, tienen la opción de subir a la unidad en el óvalo Bolognesi (Centro de Lima) hasta el cruce de Javier Prado con la Brasil pagando únicamente S/1. Luego, pueden conectar con la ruta 204 por un sol más.

Con ello, el desplazamiento hasta Elmer Faucett únicamente habrá costado S/2. Por contraparte, aquellos que vayan en la vía 404 desde Abancay al cruce de las avenidas Javier Prado y la Brasil por S/, después conectarán con la 204 por solo S/0.50, es decir, una inversión de S/2.50.

Ruta desde SJL y viceversa

Aquellos usuarios que inician su viaje desde San Juan de Lurigancho (SJL) podrán abordar desde el paradero La Capilla, hasta el cruce de las av Javier Prado con la Brasil por S/2.80 y conectar con la ruta 204 por S/0.70 adicionales, concluyendo en un pasaje total de S/3.50.

Para los pasajeros que parten desde San Miguel, se recomienda subir a la unidad de la ruta 204 desde la avenida La Marina con Elmer Faucett pagando S/ 2,40, bajar en el mismo cruce anteriormente mencionado y continuar en la 404 hasta SJL pagando S/1.10.

"Buscamos reducir los costos y tiempos de desplazamiento para los ciudadanos, mejorar la experiencia de viaje y fomentar el uso del transporte público formal. Esta integración es parte de nuestro compromiso por una movilidad urbana más eficiente, accesible y sostenible", comentó el presidente de ATU.

De esta manera, se conoció que el Corredor Morado y Rojo se unieron para brindar una tarifa unificada de S/3.50 para que los usuarios que utilizan este servicio puedan viajar de San Miguel a SJL y viceversa pagando un mismo precio.