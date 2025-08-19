Youna rompe su silencio y afirma que Samahara Lobatón simuló parálisis facial para no terminar su relación

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Youna reapareció en televisión nacional para contar su verdad sobre su conflictiva relación con Samahara Lobatón. El barbero aseguró que la influencer llegó a fingir una parálisis facial para evitar que él pusiera fin al romance, dejando al descubierto un vínculo marcado por manipulación y chantaje.

¿Samahara Lobatón simuló parálisis facial?

Youna reapareció en Magaly TV, la firme para contar su versión de los hechos sobre la conflictiva relación con Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug.

Desde el inicio, el barbero describió su vínculo como "tormentoso", con episodios de manipulación emocional y chantaje que dificultaban cualquier intento de terminar la relación.

Durante la entrevista, detalló que en varias ocasiones intentó alejarse de Samahara Lobatón, pero siempre se encontraba con obstáculos impuestos por la influencer.

"Nuestra relación fue muy tóxica. Yo traté de terminar muchas veces, pero ella me manipulaba y chantajeaba", confesó ante cámaras de la popular 'Urraca'.

Uno de los momentos más impactantes del testimonio de Youna fue cuando habló sobre la internación de Samahara en la Clínica San Gabriel. Según el barbero, la influencer fingió una parálisis facial justo cuando él decidió poner punto final a la relación.

"Ella no aceptó que me quisiera ir y fingió una parálisis facial. Los doctores me dijeron que los resultados médicos no mostraban nada anormal y que ella estaba ahí porque quería estar ahí", explicó Youna, asegurando que los informes clínicos no respaldaban la versión de Samahara.

Además, Youna dejó claro que su intención siempre fue cerrar el capítulo de la relación, pero que se veía atrapado por las presiones emocionales que recibía.

"Ella dice que yo no la dejaba ir, pero fue todo lo contrario. Yo hice todo para alejarme, pero ella siempre encontraba una forma de quedarse", sostuvo.

Samahara Lobatón admite que fue infiel

En El valor de la verdad, Samahara Lobatón reveló detalles picantes de su relación con Youna y admitió haber sido infiel: "Toma la decisión de irse a Estados Unidos con su familia, sabiendo que tenía una mujer y su hija acá en Perú, y en ese camino que se va me doy cuenta de que ya no quería estar con él y ahí es donde yo le saco la vuelta".

La aparición de Youna en televisión nacional permite conocer su versión sobre los episodios más polémicos con Samahara Lobatón. Al asegurar que la influencer fingió una parálisis facial para evitar la separación, se evidencia cómo la relación estuvo marcada por manipulación y chantaje.