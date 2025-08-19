Estas dos universidades peruanas CERRARÁN en agosto 2025: SUNEDU denegó licenciamiento

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para agosto de este 2025, se tiene programado el cierre de dos universidades peruanas. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ordenó el cese de actividades de estas casas de estudios debido a que no cumplieron con los requisitos fundamentales para obtener el licenciamiento.

¿Qué universidades peruanas cerrarán en agosto?

Sunedu, institución adscrita al Ministerio de Educación (Minedu) ha establecido diversas normas y requisitos de licenciamiento que las casas de estudios superiores deben cumplir en el país con el objetivo de brindar calidad educativa a sus estudiantes universitarios.

En ese marco, a través de la resolución del Consejo Directivo N.º 066-2020-SUNEDU/CD, se dio a conocer que la licencia de la Universidad Científica del Perú (UCP) fue denegada por no contar con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que se encuentra en el Plan de Adecuación presentada por la institución:

Inconsistencias en la asignación del presupuesto destinado a la planificación y a la Dirección Universitaria de Acreditación de la Calidad Educativa.

Asimismo, detalla que no dispuso de espacios adecuados que aseguren la continuidad del servicio educativo, especialmente para cursos de ingeniería. Sunedu también agrega que la UCP no implementó mecanismos que garantice la mejora continua de sus docentes, ni aseguró capacitación equitativa. En ese marco, se reveló que el plazo de cese declarado por la Universidad es el 16 de este mes de agosto.

Universidad Privada San Carlos sin licencia de Sunedu

Pero no solo la UCP se vería afectada, sino también la Universidad Privada San Carlos (UPSC), según la resolución del Consejo Directivo N° 024-2020-SUNEDU/cd por no contar con "las condiciones de habitualidad para el desarrollo adecuado de sus horas académicas en sus aulas ni el cumplimiento de sus propios planes de seguridad".

Sunedu también detalló que la universidad carecía de líneas de investigación y de recursos económicos asignados para ponerlas en funcionamiento. Asimismo, detectaron que cinco docentes con grado académico de bachiller no demostraron haber dictado clases previamente de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria.

En ese marco, el plazo de cese (suspensión de sus servicios) declarado por la universidad es el 30 de agosto del 2025.

Esto pasará con los alumnos de las dos universidades

Según Sunedu, estas dos universidades no podrán otorgar grados ni títulos. Ante la incertidumbre de qué pasará con el alumnado, se reveló que se les ofrece dos caminos: el traslado a otra casa de estudios o permanecer en su actual universidad por hasta dos años más.

Esta prórroga permitirá a los estudiantes terminar su carrera, siempre y cuando la institución cumpla rigurosamente con los estándares de calidad establecidos en el período de gracia.

La Universidad Nacional de Juliaca se compromete a admitir traslados externos de estudiantes de la Universidad Privada San Carlos, otorgándoles las convalidaciones de sus estudios, según el Reglamento del Proceso de Admisión por Traslado Externo Extraordinario (TEE).

La UNJ se compromete a iniciar los procesos de convalidaciones de los estudios según los cronogramas y lineamientos internos que puedes encontrar en el siguiente LINK.

De esta manera, se conoció que este presente mes de agosto, dos universidades peruanas cesarán sus actividades debido a que no cumplieron con obtener el licenciamiento de Sunedu. Sus alumnos tendrán que cambiarse a otras instituciones para finalmente continuar con sus estudios.