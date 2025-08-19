SJL: Padres de familia exigen virtualidad en colegio tras renuncia de directora por extorsión

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Padres de familia de la institución educativa Micaela Bastidas están atemorizados y exigen que sus hijos estudien virtualmente, luego que la directora del plantel renunciara, tras ser víctima de extorsión, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL)

Extorsión en escuela de SJL

La dirigente del colegio ubicado en el asentamiento humano Cruz de Motupe, presentó su dimisión en el cargo, luego de asegurar ser víctima de amenazas de muerte de parte de la organización criminal 'La Batería del Loco Aroni'.

Según informó Exitosa, los delincuentes le exigían el pago de S/20 mil a cambio de no atentar contra los docentes y trabajadores del centro educativo. Esta situación generó pánico en los apoderados de los estudiantes.

"Estamos exigiendo la virtualidad porque no sabíamos la inseguridad de nuestros niños. Recién nos hemos enterado que estamos siendo extorsionados. Exijo que sean virtuales las clases. Si pasa algo, ¿quién se hará responsable?", declaró a nuestro medio.

Trascendió que la escuela determinó el estudio desde la virtualidad por dos días, sin embargo, los alumnos retornaron a la presencialidad pese al miedo de sus familiares.

Sin embargo, otros progenitores manifestaron que, aunque sientan terror por la estabilidad de sus niños, no pueden pedir la virtualidad, ya que no cuentan con los recursos necesarios.

Amenazas no cesan

Personal que labora en la institución indicaron a nuestras cámaras que continúan siendo amenazados, pero no tienen de otra que continuar yendo a trabajar.

Señalaron que, pese a haber mostrado las pruebas correspondientes a la Ugel, les dijeron que no podían ir a clases remotas porque necesitan más testificaciones.

Exigen acciones contra delincuentes

Los padres de familia exigieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto, para poder brindar seguridad a los niños que estudian en el distrito más poblado del país.

Cabe resaltar que la banda criminal que amenazó a la directora y demás trabajadores de la escuela Micaela Bastidas, ya han sido señalados por otros casos de extorsión y detonación de explosivos en San Juan de Lurigancho durante el año 2024.

Por su parte, el jefe de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marcos Tupayachi, aseguró que las clases en el plantel se desarrollan con normalidad e informó que la Policía Nacional está presente en los tres turnos del colegio.

De esta manera, se conoció que padres de familia del colegio Micaela Bastidas, en San Juan de Lurigancho, pidieron que sus hijos estudien de manera virtual, luego que la directora renunciara por ser víctima de extorsión.