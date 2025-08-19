Hermana de Sheyla Gutiérrez responde a defensa de Josimar Cabrera: "No tendrás la custodia de los niños"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Jessy Gutiérrez, hermana de Sheyla Gutiérrez, quien desapareció en Estados Unidos y cuyos restos fueron hallados el último sábado, brindó detalles del caso de su familiar y el proceso de repatriación de su cuerpo. Asimismo, envió un contundente mensaje a Josimar Cabrera, principal sospechoso del asesinato de la mujer.

Familia de Sheyla Gutiérrez da detalles del caso

Como se recuerda, el último domingo los parientes de la madre de familia halladas sin vida en Estados Unidos, se reunieron con la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, para conocer las coordinaciones que se vienen realizando para la repatriación de sus restos.

"Solo falta tener una reunión con el ministro del Interior, porque no vaya a ser que en medio de la investigación se vaya a escapar el principal sospechoso", señaló la hermana de la fallecida.

Cabe señalar que, la defensa legal de Josimar Cabrera no ha precisado su ubicación, por lo que se encuentra como no habido, esto se daría por presuntas amenazas por parte de la familia de la víctima. El abogado, además, ha manifestado que buscarán la tenencia de los hijos de su representado.

"No lo va a tener. Así, tajantemente te lo digo, no lo vas a tener. Todas las pruebas apuntan a que él ha sido el que ha realizado este homicidio cruel, porque cuando hemos tenido contacto de criminalística de allá de Estados Unidos, la situación en la que han encontrado a mi hermana es realmente lamentable. (...) Si el cree eso, imposible, no va a tener la tenencia, al menos nosotros vamos a luchar", resaltó.

Hallazgo forense

Jessy Gutiérrez dio a conocer que los restos de su hermana fueron hallados envueltos en una tela verde que, según los forenses estadounidenses, serían las mismas cortinas que tenían en su departamento.

En ese sentido, remarcó que la familia está interesada en reunirse con el ministro del Interior para que se intensifique la búsqueda de Josimar Cabrera, pues asegura que temen por la seguridad de los niños. Asimismo, señaló que buscan que Cabrera sea enviado a Estados Unidos para que sea investigado por ser el presunto autor del asesinato de su hermana, pues fue allá donde se cometieron los hechos.

De esta manera, Jessy Gutiérrez, hermana de Sheyla Gutiérrez, envió un contundente mensaje al principal sospechoso del asesinato, a quien le asegura que no conseguirá la custodia de sus hijos.